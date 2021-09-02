Perakendecinin satış beklentisi azaldı

TEPAV'ın Perakende Güven Endeksi (TEPE), mevcut stokların normalin üzerinde seyretmesi ve son 3 ayda işlerin zayıflamasıyla ağustosta yıllık 2 puan geriledi. 2021 Ağustos'ta perakendecilerin yüzde 39'u gelecek 3 ayda işlerinde kötüleşme bekliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) açıkladığı Perakende Güven Endeksi (TEPE), perakendecinin işlerin seyrine yönelik karamsarlığını ortaya koydu.

Ağustos 2021'de aylık bazda 0.4, yıllık bazda 2 puanlık azalan TEPE, -17.2 puan değerini aldı. Bu düşüşte, ‘geçen 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki kötüleşme’ ile ‘mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğuna yönelik değerlendirmelerin artmasının’ etkili olduğu belirtildi.

TEPE anketi katılımcılarının yüzde 28.3'ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 38.9'unun ise işlerinde kötüleşme beklediği ifade edildi. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 32.9 oldu.

2021 GENELİNDE TOPARLANMA GÖZLENMEDİ

TEPAV’ın TEPE anketi verilerine göre, ‘elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar’ sektörü ağustos ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu.

Bölgeler bazında incelendiğinde ise, ağustos ayı perakende güveninde en fazla artış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. 2021 genelinde Türkiye'de perakende güveninde bir toparlanma gözlenmezken, ağustos ayı itibarıyla AB-27 ve Euro Bölgesi ile kıyaslandığında azalış görülen üç ülkeden biri Türkiye oldu.

İlginizi Çekebilir Reuters: Faiz indiriminin yakın olduğu izlenimi güçlendi