Petrolde omicron depremi

Petrol fiyatları, yeni corona virüsü varyantı omicronun getirdiği endişelerle birlikte sert düştü. Petrol fiyatlarında kasım ayından bu yana yaşanan düşüş pandemi başındaki fiyat hareketinden sonra en sert aylık düşüş oldu.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni corona virüsü varyantının tehlikelerine dikkat çekmesinin ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede vaka sayısının artması petrol fiyatların da sert düşüşe neden oldu.

Moderna CEO’su Stephane Bancel Financial Times’a verdiği demeçte, mevcut aşıların omikron’a karşı sağladığı korumanın deltaya yakaladığı etkinliği sağlamasının yolu olmadığını söyledi.

Salgının dünya genelinde tekrar sertleşeceği endişesi ise seyahat talebinin azalacağı beklentisi ile birlikte petrol fiyatlarını sert düşürdü.

KASIMDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Petroldeki düşüşü bazı ilaç üreticilerinin dünyanın artık yeni aşılara ihtiyacı olabileceğini söylemesiyle hızlandı. Petroldeki düşüş bugün corona virüsü pandemisinin ilk günlerinden bu yana en büyük aylık kaybını yaşadı. Petrol fiyatları, pandeminin başından bu yana en büyük aylık kaybına uğrayarak kasım ayında yüzde 19 düştü.

Batı Teksas petrolü, küresel gösterge olan brentin de düşmesiyle günlük yüzde 3 değer kaybetti.

Dün konu ile ilgili açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yeni varyant nedeniyle petrol piyasalarında acil önlem alınmasını gerektiren bir durum görmediklerini söyledi.

ABD PETROL ARZINI ARTIRIYOR

ABD’de Joe Biden yönetimi ise fiyat düşüşüne rağmen stratejik rezervden satış yapmayı yeniden gündeme aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD, 32 milyon varili kademeli olmak üzere stratejik petrol rezervinden ​​​​​​​toplam 50 milyon varillik ham petrolü piyasaya sunmaya karar verdi.

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