Peynir ve yoğurt süt tozuna bulandı

Yüksek maliyetler sonucu çiftçinin hayvanlarını kesime göndermesi ve süt fiyatlarındaki artış nedeniyle peynir mama, yoğurt ve bisküvi gibi ürünler için süt tozu ithalatı patladı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Hızla tırmanan enflasyon nedeniyle gıda ürünlerinde maliyeti azaltmak için alternatif hammaddeler kullanılıyor. Türkiye'nin beslenme kültüründe çok önemli yerleri olan peynir ve yoğurt gibi ürünlere süt tozu katkısı son 8 ayda katlanarak arttı. Hatta yoğurdun anavatanı olarak bilinen Türkiye, doğrudan yoğurt ithalatına başladı. Geçen yılın ilk 8 ayında 3 ton olan yoğurt ithalatı bu yılın ilk döneminde %864'lük bir artışla 33 tona çıktı. TÜİK verilerine göre, 2020 yılının ilk 8 ayında süt tozu ithalatı %9.712 arttı. Geçen yıl 40 ton süttozu ithalatı varken, bu yıl aynı dönemde 3 bin 911 ton süttozu ithalatı yapıldı.

Süt üreticisinin maliyetler nedeniyle hayvanlarını kesime gönderdiğini söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, süt ürünleri sektörünün de pahalı süt yerine daha ucuz olan ithal süt tozuna yöneldiğini belirtti. Peyniraltı suyu ithalatındaki artışın da %6.419 olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, yoğurt, peynir, bebek maması ve bisküvi gibi ürünlerde ithalata bağımlılığın arttığını kaydetti.

ÜRETİCİ DE ALICI DA KRİZDE

Temmuz ayında 2020'nin aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretiminin yüzde 4.9 azalarak 105 bin 598 tona gerilediğini söyleyen Gaytancıoğlu, süt üretiminde ve tedarikinde büyük bir kriz yaşandığını vurguladı. Tarım Bakanlığı başta olmak üzere hükümetin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini aktaran Gaytancıoğlu, çiftçiye destek ödemelerinin bir an önce yapılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Böyle giderse marketlerde fiyat iki katına çıkar

Son 10 aydır çiftçiye buzağı desteklerinin ve çiğ süt teşvik primlerinin ödenmediğini hatırlatan Okan Gaytancıoğlu, bunun neden yapılmadığını ise anlamanın mümkün olmadığını vurguladı.

Gaytancıoğlu, “Bugün marketlerde çok pahalı denen süt ürünlerini vatandaşımız yarın, eğer bu kafa iktidarda kalırsa, iki katı fiyata da yiyemeyecek. Çiftçiyi üretime küstürdüler. Hayvanlarını kesen, satan kendini şanslı saymaya başladı. Yabancı ülke çiftçileri gülsün diye sıfır gümrükle ithalat yap, kendi çiftçine küçücük desteği bile 10 aydır ödeme. Çiftçi parasını istiyor. Hatta yasal faiziyle istiyor. Nasıl devlet vatandaş borcunu geciktirince gecikme zammı uyguluyor, çiftçimize de destekler eğer zamanında verilmediyse faiziyle bir an önce ödenmelidir” dedi.