Piyasaların gözü burada: Merkez bankalarında karar haftası

Dünyanın önde gelen piyasalarını yöneten pek çok merkez bankası önümüzdeki hafta politika faizleri ve varlık alımları ile ilgili kritik kararlar verecek. Türkiye, ABD, Avrupa, İngiltere, Norveç, Rusya merkez bankaları gibi pek çok merkez bankasının bu hafta ne karar vereceği merak konusu. Sozcu.com.tr beklentileri derledi...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez bankaları bu hafta kritik kararlar alacak.

15 Aralık Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), 16 Aralık Perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE), 17 Aralık Cuma Japonya ve Rusya, merkez bankaları toplantıları yapılacak. Ayrıca İsviçre, Norveç, Meksika da dahil olmak üzere pek çok merkez bankası bu hafta toplanıyor.

Gelişmiş ülkelerin önde gelen merkez bankaları artan enflasyonla mücadele etmeye yönelirken, bazı merkez bankaları ise talebi artırmaya dönük hamlelerine devam edebilir. TCMB’nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda faiz indirim döngüsüne devam edip etmeyeceği piyasalar tarafından en çok merak edilen konunun başında geliyor.

FED YAKINDAN İZLENECEK

ABD Merkez Bankası’nın izlediği en önemli iki konu işsizlik ve enflasyon. İşsizlik konusundaki veriler bir trend oluşturmasa da merkez bankasının her tutanağında maksimum hedefe ulaşma vurgusu yer alıyor.

Ancak bu hafta açıklanan enflasyonun yüzde 6,8 ile son 40 yılın en yükseğinde gelmesi, Fed’in parasal sıkılaşma hamlelerini öne çekmesine neden olabilir. Mevcut enflasyon verileri ayrıca Fed’in geçici enflasyon söylemini bırakmasında da etkili oldu.

POWELL’DAN SIKILAŞTIRMA SİNYALİ

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü yaptığı konuşmada varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin sürecin hızlandırılabileceğine ilişkin sinyaller verirken faiz artırımının öne alınabileceğinin de işaretleri geldi.

Bloomberg’e göre, ABD’de enflasyon son kırk yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam ederse, 2022’de faiz oranlarını beklenenden daha erken yükseltmeye açık olduğu sinyali verilmesi gündeme gelebilir.

TL İÇİN KRİTİK HAFTA

Çarşamba günlü Fed ve perşembe günkü TCMB kararları iç piyasalar açısından yakından izlenecek. Fed’in parasal sıkılaşma sinyalleri vermesi ve TCMB’nin faiz indirim döngüsüne devam etmesi, tarihi düşük seviyelerinde olan Türk Lirası üzerinde daha da fazla baskı yaratabilir.

TCMB’nin dolar/TL’de 14 seviyesinin hemen altından bu hafta üç kere satış yapması, TL’yi şimdilik bu seviyenin altında tutarken kimi faiz indirim beklentileri bu müdahalelere rağmen sürmeye devam etti.

Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 12’si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 7’si faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 200 baz puan, 1’i 150 baz puan, 1’i 75 baz puan, 1’i ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağı tahmininde bulundu.

DİĞER MERKEZ BANKALARI NE YAPACAK?

Diğer merkez bankaları ise TCMB’den ayrışıyor. Gelişmekte olan piyasalar, Fed’in sıkılaştırma yönündeki sinyallerine önlem olarak faiz artırım döngüsüne girerken Çin piyasayı rahatlatmak adına parasal gevşeme adımları atmaya başladı.

Önde gelen merkez bankalarının bu haftaki hamlelerinden beklentiler şöyle:

ECB Başkanı Christine Lagarde, yükselen fiyatların enerji maliyetleri, arzdaki tıkanıklıklar ve istatistiksel farklılıklar gibi kalıcı olmayan faktörlerden kaynaklandığında ısrar ediyor. Bu nedenle ECB’nin Perşembe günü genişleyici politika duruşuna bağlı kalması bekleniyor.

İNGİLTERE DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz ay, tüm beklentilere rağmen faiz artışını pas geçen BOE’nin bu sıkılaştırma döngüsüne başlayıp başlamayacağı yakından izleniyor. Ancak kimi yorumculara omicron varyantının yarattığı tedirginlik, sıkılaşmanın erken olabileceği yönündeki görüşü güçlendirdi.

Geçtiğimiz ay faiz artışı sinyali veren Norveç’in de bu ay artışlara başlayabileceği beklentiler arasında.

Çin Merkez Bankası ise emlak piyasasındaki gerilemenin büyümeyi tehdit etmesinden kaynaklı olarak politikalarını gevşetmeye başladı.

GELİŞEN EKONOMİLER AGRESİF ŞEKİLDE FAİZ ARTIRIYOR

Brezilya ve Rusya gibi diğer gelişen ekonomiler ise agresif bir şekilde sıkılaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay faiz artıran Meksika, Şili, Kolombiya ve Macaristan da bu ay tekrar faiz artırabilir.

Mevcut beklentiler ışığında euro ve yuan’ın dolar karşısında zayıflaması ve gelişmekte olan piyasalardan parayı çekecek ve kendi kırılgan toparlanmalarını baltalayacaktır.

İlginizi Çekebilir Bitcoin baraja takıldı: Kripto paralar neden artmıyor?

İlginizi Çekebilir Tesla'nın video oyun özelliği güvenlik endişelerini artırdı