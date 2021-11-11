Politika faizinde indirim bekleniyor

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen gevşeme döngüsüne önümüzdeki haftaki toplantısında da devam etmesi ve politika faizini 100 baz puan indirerek %15 olarak belirlemesi bekleniyor.

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Reuters anketine katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan %15 olarak şekillenmiş durumda.

Reuters anketinde yıl sonu politika faizi medyan tahmini %15’te şekillenirken tahminler %13-%16 bandında yer alıyor.

Reuters PPK anketinin düzenli katılımcılarından en az dört tanesi para politikasının yönünü tahmin etmenin zorluğu sebebiyle bu ayki ankete katılmayacaklarını belirtti.

TCMB, geçtiğimiz ay yıl sonu enflasyon beklentisini keskin şekilde revize ederek %18.4 olarak belirlerken enflasyon raporu sunumunda Türkiye’nin ana probleminin cari açık olduğunu vurgulamıştı.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, toplantıda Türkiye’nin cari açığı kapatmadan fiyat istikrarının sağlanamayacağını ve TL’deki değer kaybının durmayacağını söyledi.

“İNDİRİM KISITLI DA OLSA ARALIKTA DEVAM EDEBİLİR”

Tera Yatırım başekonomisti Enver Erkan, enflasyon başta olmak üzere genel koşullar izin vermese de TCMB’nin bu ay da indirime gitmesini beklediğini ve yakın zamandaki yönlendirmelere göre bu indirimin daha kısıtlı olsa aralıkta da devam edebileceğini söyledi.

TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son iki ayda 300 baz puan faiz indirimine gitti.

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizlerin düşürülmesini istemesi ve Merkez Bankası yönetiminde sık sık değişikliğe gitmesiyle hızla değer kaybeden Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı %25’i aşmış durumda.

“ENFLASYON 2022’NİN İKİNCİ YARISINDA DA %20’NİN ÜZERİNDE KALACAK”

Dolar/TL, bugün yeni bir rekor seviye olan 9.9750’ye kadar yükseldi. Manşet enflasyon ise Ekim ayında %19.89 seviyesinde gerçekleşerek yaklaşık üç yılın zirvesine yükselmişti.

Deutsche Bank bir araştırma notunda Ekim ayında beklenenin altında gelen çekirdek enflasyon ve TCMB’nin cari dengeye yönelik vurgusunun ardından politika faizinin beklenenden daha hızlı indirileceğini düşündüklerini belirtti, “Manşet enflasyonun yılı %19.5 seviyesinde tamamlamasını bekliyoruz. TL’deki değer kaybı ve uluslararası emtia fiyatlarındaki artışın yılın son iki ayında oluşacak olumlu baz etksinden daha ağır basacağını düşünüyoruz. Enflasyon 2022’nin ikinci yarısında da %20’nin üzerinde kalacak” dedi.

TCMB’nin Kasım ve Aralık ayı toplantılarında 100’er baz puanlık iki faiz indirimi yapmasını bekleyen Deutsche Bank, politika duruşunun ve reel faizin lira’da ek değer kaybına işaret ettiğini ekledi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 18 Kasım’da saat 14.00’te açıklayacak.

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