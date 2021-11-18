Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Dönün bu yoldan, yapmayın

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası yönetimine seslendi: "Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz."Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN."

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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Yatırımcıdan, sanayiciye, müteahhitten esnafa, emekliden çiftçiye herkes saat 14.00’te yapılacak açıklamaya kilitlendi.

Enflasyon iki buçuk yılın zirvesindeyken, analistler ekim enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla faiz indirimi ihtimalinin arttığını belirtiyor. Merkez Bankası faiz kararı 100 puan indirerek yüzde 15’e çekilmesi yönünde olması bekleniyor.

Toplumdaki tedirginliği yansıtan bir mesaj Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş gece yarısı Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

“İnsanın uykusu gelmiyor

Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz.

Faiz indirimi ile malları değerlenen Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz.

Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN.”

Demirtaş’ın mesajı yoğun ilgi gördü. 70 bin kişinin beğendiği tweet, 10 bin defa retweet edildi.

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