Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan asgari ücret tahmini: Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerine çıkarılacağı, Ocak-Şubat aylarında ise gıda fiyatlarında artış yaşanarak alım gücünün düşeceği tahminini paylaşarak "Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücrete dair tahmini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

“KEŞKE HAKSIZ ÇIKSAM AMA MAALESEF HAKLI ÇIKACAĞIM”

Demirtaş, asgari ücretin 4 bin TL üzerine çıkarılacağı tahmininde bulundu. Demirtaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

* Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler.

* Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım.

İlginizi Çekebilir Sarıgül'den çarpıcı asgari ücret açıklaması

İlginizi Çekebilir CHP'li Özkoç: Asgari ücret 5 bin lira olmalıdır