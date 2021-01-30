‘PTT kamp yeri, satış listesinden çıkarılsın’

Antalya'da Güzeloba Mahallesi sınırları içinde yer alan, 16 bin 830 metrekare arsa alanı ve 5.515 metrekare kapalı alanı bulunan PTT Lara Eğitim ve Dinlenme Tesis Binası, 66 milyon 125 bin lira muhammen bedelle kapalı teklif açık artırma usulüyle PTT Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Türkiye Varlık Fonu'nun bünyesinde olan PTT'nin Antalya Lara kıyı bandında bulunan kampın satışına tepki gösterdi. Varlık Fonu'nun 2019 yılına ait denetim raporunun görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyon toplantısında konuşan Arı, “Böyle bir değerin satışına neden müsaade ediyorsunuz? PTT kamp yeri satış listesinden çıkarılmalı” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Büyükşehir Belediyesi'ne verilsin”

Lara kampının satılmasının sakıncaları olduğunu dile getiren CHP Antalya Milletvekili Arı, “Satılırsa dünyanın en güzel plajı yapılaşmaya açacak. Bu satış aynı sahil bandında olan diğer kamu tesislerinin de satışının önünü açabilecek kötü bir örnek olacaktır. Büyükşehir Belediyesi'ne verilmeli ki korunsun” dedi.