Rekabet Kurumu’ndan ‘Coca Cola soruşturması’ açıklaması: Taahhütler verildi

Rekabet Kurumu, Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'nin (CCSD) nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engellediği iddiasıyla başlatılan soruşturmanın, şirket tarafından kapsamlı taahhüt paketinin sunulması üzerine tamamlandığını açıkladı.

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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rekabet Kurulu tarafından CCSD’nin nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek 4054 sayılı ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

TAAHÜTLER VERİLDİ

Soruşturma süreci devam ederken Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘2021/2 sayılı Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ’ uyarınca CCSD tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Taahhüt sürecinde gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında, CCSD tarafından sunulan 02.09.2021 tarihli taahhüt paketinin, rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olmasından hareketle, ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek başlatılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Rekabet Kurulu her bir sektör özelinde olduğu gibi, alkolsüz ticari içecekler sektörünü de yakından takip etmektedir.

Nitekim Rekabet Kurulu’nun 10.09.2007 tarihli kararıyla da sektör detaylı olarak gözden geçirilmiş ve gazlı içecekler bakımından hâkim durumda olduğu tespit edilen CCSDnin bu ürünlerde tek satıcılık anlaşması yapmasına (satış noktasının yalnızca CCSD ürünlerini bulundurması uygulamasına) son verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca rakibe ait soğutucu bulunmayan satış noktalarında CCSD mülkiyetindeki soğutucuların yüzde 20’sinin rakiplerin erişimine açılması gibi çeşitli düzenlemeler getirilmişti. Bu çerçevede, Rekabet Kurulu aradan geçen yaklaşık 14 yıllık zaman diliminde sektördeki değişiklikleri dikkate alarak yeni düzenlemeler ile rekabetçi sorunların ortadan kaldırılmasının yerinde olacağına hükmetmiştir.”

‘RAKİPLERİN ÜRÜN BULUNDURMA İMKANI ARTACAK’

Açıklamada, kabul edilen taahhüt paketinin içeriğine ilişkin kamuoyu ve sektör paydaşlarının bilgilendirilmesinin amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Sonuç olarak, sunulan taahhüt paketiyle; soğutucu erişim kuralındaki yeni düzenleme ile satış noktalarında rakiplerin ürün bulundurma imkânı artacak. Tüketicilere satış noktasına daha çok ürün seçeneğine ulaşma imkânı sağlanacak. Alt kategoriler dâhil edilerek gazlı-gazsız ürün ayrıştırmasına gidilmesiyle ürün portföyü gücünden kaynaklı rekabetçi endişeler giderilecek.

Rakipler ve satış noktaları bakımından ilgili pazarlarda rekabetçi unsurlar karşılaştırılabilir hâle gelecek. CCSD tarafından yapılacak olan bilgilendirmeler ile uygulanacak taahhütler bakımından farkındalık artacak. Sözleşme sürelerinin istisnai alanlar hariç olmak üzere kısaltılması pazarı daha rekabetçi hâle getirecek. Bazı istisnalar hariç gazsız münhasırlığına son verilmesi ilgili pazarlardaki rekabet seviyesini artıracaktır.” (DHA)

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