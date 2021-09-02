Haberler - Ekonomi

Renault fabrikasında işçiler eylem yaptı

Dünya otomotiv devi Renault'un Bursa'daki fabrikasında işçiler, 3 yıl denildiği halde 4 yıla çıkarılan banka promosyonu ile ilgili yemekhanede eylem yaptı. Masalara tabak çatallarla vuran işçilerin eylem görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Renault fabrikasında 2017 yılında yapılan anlaşma gereği banka promosyonlarının 3 yıllık olduğu işçilere bildirilmişti.

Fakat fabrikadan dün yapılan açıklamada, banka promosyonlarının 4 yıllık olduğu açıklandı. Renault işçileri banka promosyonlarını protesto etmek için bugün eylem yaptı.

Bursa’da bulunan Renault fabrikasında banka promosyonlarının 4 yıl olacağının açıklanması üzerine işçiler, fabrika yemekhanesinde eylem yaparak seslerini duyurdu. İHA

Kartından 10 bin lira çekildi, bankada eylem yaptı İlginizi Çekebilir Kartından 10 bin lira çekildi, bankada eylem yaptı Türk Metal-Sen işten çıkarılan 58 üyesi için eylem yaptı İlginizi Çekebilir Türk Metal-Sen işten çıkarılan 58 üyesi için eylem yaptı