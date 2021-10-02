Resmi Gazete’de yayımlanan eylem planıyla ilgili Altun’dan açıklama: Büyük bir çalışma başlattık

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Her bir gencimizin istihdama katılıp potansiyelini gerçekleştirmesi adına büyük bir çalışma başlattık" açıklaması yaptı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı’na ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun, “Gençlerimiz, sahip oldukları potansiyel, azim ve gözlerindeki ışıkla bizlere güven veren, istikbalimizin teminatıdır. Bu nedenle her bir gencimizin istihdama katılıp potansiyelini gerçekleştirmesi adına büyük bir çalışma başlattık” dedi.

“KAMU-ÖZEL SEKTÖR, STK VE ÜNİVERSİTELER İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK”

Fahrettin Altun, ‘Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı’ ile gençlerin iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda donatılıp istihdam edilmelerinin amaçlandığını kaydederek, şunları belirtti:

* Geleceğimiz olan gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda, kamu-özel sektör, STK ve üniversiteler ile iş birliği yapılacaktır.

* Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilecek ve alınan kararlara hassasiyetle uyulacaktır.

* Gençlerimize daha iyi bir istikbal hazırlamak ve geleceğin Türkiye’sini gençlerimizin omuzlarında yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde canla başla çalışıyoruz.

* Her şeyin en iyisini hak eden gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. DHA