Resmi Gazete’de yayımlandı: Kur korumalı mevduattan stopaj alınmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları ile döviz hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilen hesaplardan elde edilen gelirlerde stopaj sıfırlandı. Bu kişiler kazançları üzerinden hiç vergi ödemeyecek.

Sozcu.com.tr

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Kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sıfır stopaj oranı, kur korumalı mevduat sisteminin yürürlüğe alındığı tarih olan 21 Aralık’tan itibaren sistem kapsamında açılan tüm hesapları kapsıyor.

Karar, gerçek kişi tasarruf sahipleri için stopaj nihai vergileme olacağından, yatırımlarını bu sistemde değerlendiren gerçek kişiler açısından bu hesaplardan elde edilen gelirlerin vergisiz olacağı anlamına geliyor.

Karar kapsamında, sıfır stopaj uygulamasından kur korumalı sistem kapsamında açılan katılma hesapları da yararlanacak.

NORMAL MEVDUATTA STOPAJ DESTEĞİ VAR

Mevcut durumda, normal TL mevduatlarda stopaj desteği bulunuyor.

31 Mart 2022 tarihine kadar stopaj oranları, vadesi altı aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanıyor.

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