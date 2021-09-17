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Resmi Gazete’de yayımlandı: Selden etkilenen vatandaşların faturaları ertelendi

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selzedelerin Ağustos, Eylül, Ekim ayı elektrik faturalarını 3 ay erteleme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 00:42 - 17 Eylül 2021 Güncellenme:
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Selden etkilenen vatandaşların faturaları ertelendi

Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki selzedelerin ağustos, eylül ve ekim aylarındaki elektrik faturaları 3 ay ertelendi.

Konut, işyeri ve tarımsal üretim elektrik aboneleri erteleme için 15 Ekim’e kadar başvurabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda şu ifadeler yer aldı:

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Bartın Ekim ayı Kastamonu Sinop