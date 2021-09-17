Resmi Gazete’de yayımlandı: Selden etkilenen vatandaşların faturaları ertelendi
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selzedelerin Ağustos, Eylül, Ekim ayı elektrik faturalarını 3 ay erteleme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki selzedelerin ağustos, eylül ve ekim aylarındaki elektrik faturaları 3 ay ertelendi.
Konut, işyeri ve tarımsal üretim elektrik aboneleri erteleme için 15 Ekim’e kadar başvurabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda şu ifadeler yer aldı: