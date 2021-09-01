Reuters anketi: İkinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüme bekleniyor

Reuters anketine göre, bugün açıklanacak 2021 yılı ikinci çeyrek büyümesinin baz etkisiyle yüzde 21,7 büyümesi bekleniyor.

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Corona virüsü salgını nedeniyle geçen yıl devrede olan salgın hastalık önlemlerinin yarattığı baz etkisiyle gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyümesi, 2021’de ise büyümenin yüzde 7.95 olması bekleniyor.

Reuters’ın 14 kurumla yaptığı ankete göre 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme beklentileri yüzde 18.1 ile yüzde 24 bandında yer alıyor.

2020’DE EKONOMİ YÜZDE 1,8 BÜYÜMÜŞTÜ

Türkiye ekonomisi 2020 yılında salgının etkilerinin en belirgin hissedildiği ikinci çeyrekte yüzde 10.3 daralmasına rağmen düşük faiz ile finanse edilen kamu kaynaklı krediler öncülüğünde yıllık yüzde 1.8 büyümüştü.

Türkiye bu büyüme oranı ile dünyada pandemide sert daralmalar yaşandığı bir yılı pozitif bir oranla tamamlayan nadir ülkeler arasında yerini almıştı.

Hükümet ve ekonomistler öncü verilere göre son salgın tedbirlerinin üretime yönelik bir kısıtlama içermemesi sebebiyle ikinci çeyrekte büyümenin yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşebileceğini tahmin ediyorlar. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde, güçlü tüketimin etkisiyle yüzde 7 büyümüştü.

SANAYİ BÜYÜMESİ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 41,1

GSYH’nin doğrudan yaklaşık üçte birini oluşturduğundan büyüme verilerine ilişkin önemli bir öncü gösterge kabul edilen sanayi üretimi arındırılmış bazda Haziran ayında beklentilerin üzerinde yüzde 23.9 ve ikinci çeyrekte yüzde 41.1 artış kaydetti.

Reuters anketine göre 2021 yılında ise büyümenin hedeflenenin üzerinde yüzde 7.95 seviyesinde oluşması bekleniyor. Tahmin bandı ise yüzde 4.6 ile yüzde 9 arasında.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı açıklamada, yıllık büyümenin yüzde 8’in üzerinde olabileceğini söylemişti.

TÜİK, ikinci çeyrek GSYH verilerini 1 Eylül’de (bugün) açıklayacak.

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