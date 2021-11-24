Reuters: Merkez Bankası ile BAE arasında swap görüşmesi var

Reuters, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ile olası bir swap anlaşması için bugün Cumhurbaşkanlığı'nda ön görüşme yürüttüğünü yazdı.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle iki ülke arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürütüyor.

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak da Kavcıoğlu’nun bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiği görüşmelerini doğruladı.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

Abu Dabi yetkililerinin bugün Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyarette Türkiye’ye doğrudan yatırımları da kapsayan bir dizi yatırım anlaşması da imzalanıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM VARDI

Türkiye ve BAE on yıl önce gerçekleşen Arap ayaklanmalarından bu yana bölge ülkelerinde nüfuz sahibi olabilmek için birbirleriyle rekabet ediyorlar.

İki ülke Libya’daki iç savaşta karşı tarafları desteklemişti ve ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları Doğu Akdeniz ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki gerilimde de kendini göstermişti.

Gerilim sonrası iki ülke arasında ilk kez bu kadar kapsamlı ekonomik anlaşmalar imzalanıyor.

KATAR, ÇİN VE GÜNEY KORE İLE YAPILMIŞTI

Swap anlaşmaları ise iki ülke arasında genel olarak lokal para cinsinden ticareti geliştirmek için kullanılıyor. Öte yandan bu anlaşmalar TCMB’nin brüt rezervlerini daha da yukarıya yaşıyor.

TCMB’nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile de 15 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara ulaşan swap anlaşması bulunuyor.

Uluslararası merkez bankalarıyla yapılan swap anlaşmaları TCMB’nin toplam rezervlerine pozitif yansıyor. Bu artış rezervlerde geçmiş dönemlerdeki satışlara bağlı kayıpların telafi edilmesinde rol oynuyor. Ancak toplam rezervlerdeki swap kaynaklı artış TCMB’nin sahip olduğu kendine ait rezervlerin negatifteki seyrini değiştirmiyor.

130 MİLYAR DOLAR ÖRTÜLÜ HARCANMIŞTI

Türkiye TL’yi desteklemek adına 2019 ilk çeyrek sonundan 2020 Kasım ayında ekonomi yönetimde yaşanan değişime kadar büyük bölümü TCMB rezervlerinden milyarlarca dolar döviz arzı gerçekleştirdi. Bu arzı bankacılar 2019’dan 2020 Kasım’a kadar yaklaşık 130 milyar dolar olarak hesaplıyor.

TCMB’nin swap anlaşmalarına yeniden yönelmiş olması, bankanın rezerv birikimini kısa vadede döviz alım ihalesi yoluyla yapamayacak olmasından geliyor. Rezervlerde son dönemde ise reeskont kredileri kaynaklı bir toparlanma yaşanıyor.

YENİ SWAP ANLAŞMASI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Wells Fargo’nun bu hafta Türkiye’ye ilişkin bir notunda ekonomi yönetiminin Katar, Çin, Azarbeycan ve diğer Asya ülkelerinden swap anlaşması için görüşmeleri hızlandırmasını beklediği ifade edilmişti.

Raporda swap talep edilebilecek ülkeler arasında Rusya ve düşük olasılık olarak belirtilse de ABD de yer aldı. Ancak raporda swap anlaşmaların TL’de değer kayıplarını tek başına durdurmak için yeterli olmayabileceği de belirtildi.

Döviz rezervlerine sadece TCMB sahipliğindeki döviz rezervleri olarak hesaplandığında geçtiğimiz yıl sonlarında eksi 60 milyar dolar olarak hesaplanan tutar geçen ay itibarıyla eksi 40 milyar dolar civarına geriledi.

Rezervlerin TCMB sahipliğini doğrudan artıran reeskont kredileri kaynaklı rezerv artışı yılın ilk 10 ayında reeskont kaynaklı 16.2 milyar dolar oldu. Reeskont kredilerinin yapılan değişikliklerle yılı 20 milyar dolar katkı ile tamamlaması, önümüzdeki yıl rezervlere katkının 2021’in de belirgin üzerinde olması bekleniyor.

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