Reuters: Rönesans Sağlık Yatırım, Gaziantep Şehir Hastanesi’nin yüzde 51 payını almak için anlaştı

Reuters'in haberine göre, Rönesans Sağlık Yatırım, kamu-özel işbirliği (PPP) projesi olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde İtalyan Webuild ve Kayı İnşaat'ın tüm hisseleri ile Koreli Samsung C&T'nin %2'sinden oluşan toplam %51 hisseyi almak için anlaşma imzaladı.

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Yatırım bedeli 636 milyon euro olarak açıklanan 1,875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi’nin yapımını WeBuild, Kayı İnşaat, Samsung C&T ve Actus Portföy’den oluşan dörtlü bir konsorsiyum üstlenmişti.

Konsorsiyum, bir kısmı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB), bir kısmı ise Korea Eximbank ile K-Sure tarafından verilen garantiyle yaklaşık 480 milyon euro tutarında proje finansmanı kredisini 2017 yılında temin etmişti.

Şirketler arasındaki görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağın verdiği bilgiye göre; Rönesans’ın hisse alımına yönelik anlaşma imzalanırken, kredinin yeniden yapılandırılması için de görüşmeler yürütülüyor.

Reuters’in haberine göre, kaynaklardan biri yapılandırma görüşmelerinin Aralık ortasından itibaren tamamlanabileceğini belirtti.

Hisse devri müzakereleri hakkında bilgi sahibi ilk kaynağın verdiği bilgiye göre, Rönesans hisselerin alımı için önümüzdeki günlerde Rekabet Kurumu’na başvuracak.

Rönesans Holding konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Samsung C&T, hastanedeki hisselerinin bir kısmının satışını değerlendirdiğini ancak henüz nihai bir karar alınmadığını açıkladı.

Webuild ve Kayı İnşaat, Reuters’ın sorularına yanıt vermedi.

İşlemin gerçekleşmesi halinde, 2016 yılında 636 milyon euro yatırım bedeliyle Webuild, Kayı, Samsung C&T ve Actus Portföy Yönetimi tarafından inşaatı başlatılan Gaziantep Şehir Hastanesi projesinde yeni ortaklar, Rönesans Sağlık Yatırımları, Samsung C&T ve Actus Portföy Yönetimi olacak. Samsung ve Actus’un konsorsiyumda %24.5’er payı olacak.

RÖNESANS YABANCI BİR ORTAK DA ALABİLİR

Aynı kaynak, Rönesans Sağlık Yatırımları’nın payları yabancı bir ortak ile almasının da söz konusu olabileceğini ifade ederek, “Rönesans %51 ortaklığa bir Kuzey Avrupalı ya da Japon bir yabancı yatırımcı ile birlikte yarı yarıya girebilecek. Projenin tamamlanması için bankalardan yeni bir kredi temin edilmeyecek, bunun yerine yeni ortaklar tarafından sermaye ilave edilerek proje tamamlanacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep Şehir Hastanesi’nin bu yıl içinde bitmesi planlanıyor. Ancak kaynağın verdiği bilgiye göre projenin şu anda sadece %40’ı tamamlandı.

Aynı zamanda PPP olarak da adlandırılan Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) şehir hastanesi projeleri, yatırımcıların hastaneleri inşa etmek için uzun vadeli yabancı para cinsi kredi temin ederek bunları inşa etmesi, tamamladıktan sonra da devlete belirli bir süre için kiraya vermesi prensibi üzerine kurulu.

Ancak toplamda yaklaşık 10 milyar dolar denklikte olduğu tahmin edilen bu krediler genellikle euro cinsi temin ediliyor, devletin kira ödemeleri ise euroya endeksli ancak TL cinsinden yapılıyor.

YAPILANDIRMA ARALIK ORTASI BİTEBİLİR

Aynı kaynağın verdiği bilgiye göre; yapılandırma kapsamında vadenin 2-3 yıl daha uzatılarak, 2034’te bitmesi gereken ödemelerin 2036 ya da 2037’ye kadar uzatılması hedefleniyor.

İnşaatın ise 2023’ün sonunda bitmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre; 18 şehir hastanesinden 13’ü hizmete açılırken, aralarında en büyüklerden olan Etlik Şehir Hastanesi de dahil 5 şehir hastanesinin yapımı sürüyor.

Etlik Şehir Hastanesi’nde de geçen sene yaklaşık 1.1 milyar euroluk yapılandırma anlaşması imzalanmıştı. REUTERS

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