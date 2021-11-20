Rizeliler çay fiyatlarına isyan etti

Çayın başkenti Rize'deki kafelerde bir bardak çay 10 liradan satılınca vatandaş isyan etti. Halk "Çay İstanbul'da, Ankara'da daha ucuz" diyerek tepki gösterirken, işletme sahipleri ise kiralardan dert yanıyor.

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Türkiye’de çay üretim merkezi olan Rize'de, kafe ve çay ocaklarında tüketilen çay vatandaşların cebini yakıyor.

İl genelinde 49 bin 960 hektarlık alana yayılan çay, Rizelilerin geçim kaynağı…

Yıllık ortalama 1 milyonu aşkın yaş çay karşılığında üretilen 300 bin tona yakın kuru çay Rize'den tüm Türkiye'ye yayılıyor. Buna rağmen bir bardak çayın kentteki kafelerde neredeyse 10 lirayı bulmasının vatandaşı rahatsız ettiği belirtildi.

Kafeterya sahipleri her ne kadar kiralardan dert yansa da tüketiciler en çok tüketilen ürün olduğu için çay fiyatının suiistimal edildiğini düşünüyor.

‘İSTANBUL’DA DAHA UCUZ’

Rize'deki çay fiyatlarının işletme sahiplerinin doyumsuzluğundan kaynaklı olduğunu dile getiren Kerem Ali Marap isimli bir genç, “Çay fiyatları pahalı. İstanbul’a ve Samsun’a gittim, orada çay fiyatları gerçekten daha ucuz. Rize’de çayın daha ucuz olması gerekirken daha pahalı ve bu çok saçma” dedi.

Yasemin Özçelik isimli başka bir vatandaş da “Rizeliyim, Rize'de yaşıyorum. ÇAYKUR’a ait Ziraat Çay Bahçesi dışında hiçbir yerde çay fiyatları Rize standartlarına göre uygun değil. Ben neden bir misafirimle Rize merkezde oturup bir çaya 5 lira ödüyorum. Bu da en ucuzu tabi. Bun buna karşıyım, tepki gösteriyorum. Rize'deki birçok mekâna çay içmeye gitmiyorum. Vallahi İstanbul'da çay daha ucuz mekânlarda” diye konuştu.

ÜRETİCİ KİLOSUNU 4 LİRADAN SATIYOR

Muhammet Salih Balcı ise, kendisinin köyde 10 ton çayı olduğunu, bunun kilogramını 4 liradan sattığı halde kafede bir bardak çayı 7-8 liradan içtiği için rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Balcı, “Bu hiç adil bir şey değil. Kendi emeğimin karşılığını almıyorum. İstanbul da, Ankara'da gittiğim kafelerde çay bu kadar pahalı değildi” diye konuştu.

Bir öğrenci ise şöyle konuştu: “Ben memur çocuğuyum. Esnafa ‘neden çay 5-6 TL’ diye sorduğumda bana ‘taş yerinde ağırdır’ diyorlar” dedi. (İHA)



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