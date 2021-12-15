Rusya, Türkiye’den 6 ürünün ithalatını yasakladı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Rusya Federasyonunun numunelerde insan sağlığına zararlı madde rastladığı 6 kalem ürünün ithalatını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Yalım, “Rusya biraz önce ilgili birliğe yazı gönderdi. Vay üreticimizin haline” diye konuştu.

Selami AYDIN

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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Rusya Federasyonu'nun bazı ürünlerin Türkiye'den ithalini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

“PORTOKAL, BİBER, LİMON…”

Kısa süre önce haber aldığını söyleyen Yalım, “İhracatçılar Birliğine biraz önce yazı ulaştı. Tüketici Haklarının Korunması Federal Servis Departmanının yaptığı laboratuvar sonuçlarına göre bazı ürünlerde insan sağlığına zararlı maddelere rastlanmış. Bu nedenle portakal, yaş üzüm, taze biber, mandalina, nar ve limon ithalatı durduruldu” ifadelerini kullandı.

“VAY ÜRETİCİNİN HALİNE”

Türkiye'de üreticilerin zaten zor durumda olduklarını belirten Yalım, “Vay üreticinin haline” diye konuştu.

DOMATES KOTASI

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından mayısta onaylanan bir kararnameyle, Türkiye'den ithal edilen domatesin kotası 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmıştı.

Söz konusu yasaklar uçak krizinden sonraki yıllarda da kendini göstermiş, 2019'da da tarım ilacı tespit edilmesi nedeniyle Türkiye'ye gönderilen çeşitli ürünler olmuştu.

Örneğin Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, 2019'da Türkiye’den gönderilen 20.8 ton çileği, içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle Rusya’ya girişini yasaklayarak geri çevirmişti.

Aynı nedenle yine 2019'da Türkiye'den gönderilen 124 ton domates de geri çevrilmişti.

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