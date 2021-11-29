Rusya’dan ABD ve Çin’i korkutan füze denemesi: Sesten 9 kat hızlı

Rusya Savunma Bakanlığı, sesten 9 kat hızlı olduğunu belirttiği “Zirkon” adlı hipersonik füzenin Beyaz Deniz'de test edildiğini açıkladı. Son olarak Çin sesten beş kat hızlı füze denemesi gerçekleştirmişti.

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Rusya, en önemli silahlarından biri olarak gördüğü “Zirkon” adlı hipersonik füzenin testlerine devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzenin Beyaz Deniz'de bulunan Amiral Gorshkov savaş gemisinden ateşlendiği ve 400 kilometre uzaklıkta denizdeki bir hedefi vurduğu ifade edildi.

TAM İSABETLE VURDU

Füzenin son testlerinin yapıldığını ve yakın zamanda Rus ordusuna temin edilmeye başlayacağını aktaran Bakanlık, test sırasında füzenin belirlenen çizgide ilerlediğini ve hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Rus donanmasına ait gemi ve denizaltılara entegre edilmesi planlanan füzenin sesten 9 kat hızlı ve bin kilometre menzile sahip olduğu aktarıldı.

350 KİLOMETREDEN VURMUŞTU

Rusya söz konusu füzeyi daha önce Beyaz Deniz'de Amiral Gorshkov savaş gemisinden fırlatılarak test etmiş, füzenin Zirkon’un Barents kıyılarında yer alan bir kara hedefini 350 kilometre mesafeden başarılı bir şekilde vurduğu ifade edilmişti.

Zirkon hipersonik füzesi ayrıca Barents Denizi'nde Severodvinsk nükleer denizaltısından başarılı bir şekilde ateşlenmişti.

ÇİN SESTEN 5 KAT HIZLISINI DENEMİŞTİ

Son olarak Çin sesten beş kat hızlı füze denemesi gerçekleştirmişti.

ABD GERİDE KALDI

Uzmanlara göre ABD, Rusya ve Çin en kapsamlı hipersonik füze programlarına sahipken, Rusya ve Çin, bu açıdan ABD'nin önünde yer alıyor.

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