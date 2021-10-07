Rusya’dan gaz krizine karşı Kuzey Akım çıkışı

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Kuzey Akım 2 boru hattına sertifika verilmesi halinde Avrupa'da yükselen doğalgaz fiyatları düşebileceğini söyledi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Almanya’daki düzenleyici kurumdan onay bekleyen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına sertifika verilmesinin Avrupa’da yükselen doğalgaz fiyatlarının düşmesini sağlayabileceğini söyledi.

Doğalgaz fiyatları stoklardaki seviyelerin düşük olduğu bir zamanda özellikle Asya talebinin toparlanmasıyla yükseldi.

DÜN REKOR KIRIP GERİ ÇEKİLDİ

Avrupa’da gösterge kabul edilen Hollanda toptan doğalgaz kasım vadeli kontratları yılın başından bu zamana neredeyse sekiz katına çıkarken dün erken saatlerde bir megavat saat başına 150 euroyu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Hollanda toptan doğal gaz vadeli kontratları Türkiye saatiyle 18.00’da kazanımlarını geri vererek 114 euroya düştü.

‘BİR NEBZE YATIŞTIRABİLECEK İKİ ETKEN VAR’

Novak, hükümet yetkilileri ve enerji şirketlerinin başkanlarıyla yaptığı toplantıda, “Bence şu anki durumu bir nebze yatıştırabilecek iki etken var. Öncelikle, Kuzey Akım 2’nin sertifikasının tamamlanması ve en hızlı şekilde gaz tedariğinin başlamasına onay verilmesi” dedi.

Rusya’dan Almanya’ya Baltık Denizi üzerinden geçerek gaz taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı Almanya’dan sertifika almayı bekliyor. Bu süreç aylar sürebilir. ABD ise Avrupa’nın Rus enerjisine olan bağımlılığını artıracağını söyleyerek boru hattı projesine karşı çıkıyor.

ELEKTRONİK SATIŞA İŞARET ETTİ

Novak, Gazprom’un elektronik satış platforumda (ESP) gaz satışlarının artmasının da fiyatları düşürebileceğini belirtti. Gazprom, ESP’yi 2018’de Avrupa’ya olan orta ve uzun dönemli sözleşmelerine ek gaz satışı yapmak için kurmuştu. Rusya, Ağustos sonundan beri ESP üzerinden 2022 için gaz satışlarını durdurmuştu.

Avrupa Parlamentosu’nun ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın Rusya’yı Avrupa’ya gaz tedariğini artırmak için elinden geleni yapmamakla suçlamasının ardından Kremlin dün Rusya’nın artan gaz fiyatlarında kesinlikle hiçbir rolünün bulunmadığını açıkladı. (REUTERS)

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