Saadet Partisi’nden artan elektrik faturalarına videolu gönderme

Saadet Partisi, son zamanlarda artan elektrik faturalarına korku filmi fragmanı şeklinde hazırlanan video ile gönderme yaptı. 4 kişilik bir ailenin elektrik giderinin 5 yılda 94 liradan 210 liraya yükseldiği belirtilen video "Bu ekonomide şahlanış yok, korku var. Fatura her ay tüm kapılarda" sözleriyle sona erdi.

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Son zamanlarda artan elektrik faturalarına Saadet Partisi, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gönderme yaptı

Korku filmi fragmanı şeklinde hazırlanan videoda evde kullanılan elektrikli aletler gösterilerek, “Onlar hep aynı enerjiyi harcıyorlar ama faturalar tüm hesapları altüst etmek için geliyorlar. 4 kişilik bir ailenin elektrik gideri 5 yılda 94 liradan 210 liraya yükseldi. Bu ekonomide şahlanış yok, korku var. Fatura her ay tüm kapılarda” denildi.