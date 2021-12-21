Sağlıkçılar bordro yırttı: Maaş zammını kepçe ile geri aldılar

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi önünde bordro yırttı. Şube Başkanı Ömer Çeker, verilen zamların enflasyon karşısında eridiğini belirterek kamu işverenin kaşıkla verdiği zammı kepçe ile geri aldığını söyledi.

Halil ATAŞ

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Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi önünde maaş bordrosu yırttı.

“BU ZAM ANCAK BİR AYLIK ENFLASYONA YETER”

Kamu işverenin sağlık çalışanlarını ve memurları sarı sendikanın sebebiyet vermiş olduğu ekonomik mağduriyetten kurtarması gerektiğini belirten Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, “2022 yılının başında memur ve emeklilere 6 aylık dönem için yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam ancak 1 aylık enflasyona yeter. Sonraki 5 memur ve emeklilerin maaşı yüksek enflasyon karşısında eriyecek ve hayat daha da zorlaşacak. Resmi rakamlar bile 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin toplu sözleşmenin daha başlamadan hükmünü yitirdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“12-13 YIL ÖNCESİNİN MAAŞI İLE GEÇİNMEYE ÇALIŞILMAKTA”

Çalışanların diğer meslek gruplarına kıyasla adeta 12-13 yıl öncesinin maaşıyla geçinmeye çalıştığına dikkat çeken Çeker, şunları söyledi:

* Bu ekonomik şartlar altında diğer kamu çalışanlarının ve sağlık çalışanlarının maaşları hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Birçok kesim için destekler getirildi, sağlık çalışanları da kendileri için bir destek bekliyor.

* En düşük memur maşı asgari ücretin bile altında kalmak üzeredir. Asgari ücretin artması elbette herkes gibi bizlerin de talebidir. Ancak yapılan ücret artışının genele yayılarak bütün ücretlerin yükseltilmesi gerekmektedir.

* Enflasyon ve buna bağlı olarak alım gücündeki erime bütün çalışanlar için söz konusudur. Nimette, külfette, paylaşımda adalet ve hakkaniyet en önemli unsurdur.

“YÜZDE 50 ZAM OLMASI GEREKENİ YANSITMIYOR”

Çeker, “Asgari ücret için açıklanan yüzde 50 zam oranı gerçekte tüm çalışanlar için olması gereken zammı yansıtmaktadır. Ekonomik gelişmelere paralel olarak doğru olan rakam budur” dedi.

“ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE GERİLEMİŞ DURUMDA”

Yıllardan beri enflasyonun altında zam alan ve alım gücü sürekli azalan kamu çalışanlarının maaşının asgari ücret düzeyine kadar gerilemiş durumda olduğuna işaret eden Çeker, “Kamu çalışanlarının maaşlarındaki erimenin telafisi ve alım gücünün artırılması için uzun zamandır. Türk Sağlık Sen olarak talep ettiğimiz ek zam ve refah payı uygulamasının ülkemizde, ücret dengesinin korunması bakımından önemli bir unsur olacağı ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

“GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ CANINIZDAN BEZDİRDİ”

Çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini de ifade eden Çeker, şöyle konuştu:

* Gelir vergisi kesintilerinin yüksek olması, çalışanları canından bezdirmektedir. Çalışanların almış oldukları maaşlar enflasyona yetişe bilmek için enflasyonun peşinden koşsa da yetişmesi mümkün olmamaktadır.

* Örnekleyecek olursak, Veri Hazırlama Kontrol İşletme memurun Temmuz ayında zamlı maaşı 3 bin 477 TL. Olmuştur. Temmuzda ayında maaşına gelen zam 287 TL.’dir. Kademli olarak 6 ay sonra Aralık ayında ise çalışanımızın maaşı 3 bin 212 TL. düşmüştür. Gelir vergisi ile verilen zammın 265 TL'si, Kamu İşvereni tarafından geri alınıyor. Temmuz zammı Aralık ayında 22 TL düşmüştür.

* Diğer bir örnek ise meslek hayatında 32 yıllık hizmeti olan dört yıllık üniversite mezunu bir hemşire 15 Temmuz 2021 tarihinde Hemşirenin maaşına 444 TL zam yapılmış olup toplam Temmuz maaşı 4 bin 382 TL olmuştur.

* Temmuz ayında hemşirenin maaşına yapılan zam gelir vergisi sayesinde mum gibi eriyerek altı ay sonra 15 Aralık 2021 tarihinde 4 bin 041 TL. düşmüştür. Kamu İşvereni tarafından verilen 444 TL Temmuz zammın dan 341 TL'si gelir vergisi ile geri alınmıştır. Dolayısı ile Temmuz zammı yüzde 77 erimiştir. Diğer bir örnek ise 6 yıllık bir pratisyen hekim ise 4 bin 376 TL. maaş almaktadır.

* Sağlık çalışanları yüksek orandaki gelir vergisine mahkum edilmiştir. Böylesine ağır gelir vergisi sağlık çalışanlarını mutsuz etmektedir. Kamu işvereni Kaşıkla verdiği zammı Kepçe ile geri almaktadır. Vergi sistemindeki adaletsizlik, gelir dağılımını olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında gelmektedir.

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