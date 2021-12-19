Sağlıkçılar yağ zammı kadar maaşlarına zam istiyor

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sağlıkçılar için 'paragöz' diyenler için tepki gösterdi. Sağlıkçıların yaşadığı sıkıntıları, sağlık çalışanının maaş bordrosu ile anlatan Köksal, en düşük memur maaşını sağlık çalışanlarının aldığını ifade ederek, sağlık çalışanlarının yağa gelen zam kadar maaşlarına zam istediğini söyledi.

Kemal ATLAN

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Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sağlık çalışanlarının yaşadığı ekonomik sorunları ifade ederek, sağlık çalışanlarına acil bir şekilde seyyanen zam verilmesi gerektiğini söyledi.

DÖVİZ ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR

Sağlıkçıların zor günler geçirdiğini paylaştığı sağlık çalışanının bordrosu ie anlatan Köksal, “Bir devlet memuru ocakta zamlı maaş alıyor; Temmuzda yüzdelik zam ve enflasyon farkı ekleniyor. Yani Ocak ayında toplam 4 bin 759 lira alan sağlık çalışanı Aralık ayında 4 bin 417 lira aldı. Döviz almış başını gidiyor, artan enflasyon nedeniyle ürünlerin etiketi günden güne değişiyor. Yani para pula döndüğü için fiyatlar cep yakıyor, yürek yakıyor. Seyyanen zam istiyoruz” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEK MAAŞ ALMAK İSTİYOR

Sağlık çalışanlarını ‘paragöz’ olarak nitelendirenlere de tepki gösteren Köksal, “Sağlık çalışanı işe gidemez ise diğer çalışma arkadaşı onun yerine iki kat çalışıyor. Bir sağlık çalışanı olarak meslektaşlarımızın yaşamış olduğu sorunları dile getirmekte zorlanıyor, anlatma güçlüğü yaşıyoruz. En düşük memur maaşını sağlık çalışanları alıyor dediğimde ‘Allah gözünüzü doyursun’ diyenler için paylaşıyorum. Yüzdelik zam yaparak sağlık çalışanları ile diğer memurlar için maaş makasını açanlara sesleniyoruz! Sağlık çalışanlarına acil bir şekilde seyyanen zam verilmelidir! Sağlık çalışanları da öğretmen, polis, asker, imam gibi tek maaş almak istiyor. Eğer bizi anlamakta güçlük çeken var ise çocuklarını boşa zaman harcayıp sağlık çalışanı yapmasın. Meslek sahibi olup berber olsun. Meslek sahibi olup tamirci olsun. Meslek sahibi olup usta olsun. Ama sağlık çalışanı olmasın! Bizleri anlatamayan ar belki utanırlar ama sanmam” şeklinde konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI CAN ÇEKİŞİYOR

Sağlık çalışanlarının indirimleri takip ettiğini ve ucuz yağ kuyruklarında beklediğini de sözlerine ekleyen Köksal şöyle konuştu:

“Sağlık çalışanları olarak yağ kadar zam istiyoruz. Enflasyon oranını gerçekte olan kadar artış istiyor. Son günlerde gerçekleşen ve aşırı gelir kaybı, alım gücü düşüklüğü, gıda da yapılan büyük zamlar, hayat pahalılığı cabası. Fırsatçı değiliz. Yaşam zorluğunu ezilmeden atlatmak istiyoruz. Sağlık çalışanı bu kadar zor durumda iken bütün memurlar enflasyona yeniliyor diyen var ise; öğretmen, imam, polis, asker, onlarda bordrolarını paylaşsın. En kötü durumda olana devletimiz müdahale etsin. Bizler tek maaş içinde yaşayacak adil bir düzenleme istiyoruz. Bakanlıkta rahat makamlarda sıcak çaylarını içenler bilsinler ki hakkı ödenmeyen sağlık çalışanlarını bunca haksızlığa rağmen anlayamamak ve anlatamamak büyük beceri istiyor. Sağlık çalışanları can çekişiyor bizden söylemesi.”