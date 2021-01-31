Salgın veresiye defterini kabarttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul İstatistik Ofisi, 39 ilçede 402 mahalle bakkalıyla görüşerek, pandemi öncesi ve sonrasına ilişkin veresiye davranışlarını inceledi. Araştırmaya göre, bakkalların yüzde 71'i veresiye defteri tu-tarken, pandemiden sonra veresiye yazdıranların sayısı yüzde 32.2, borç miktarı ise yüzde 54.8 arttı. En sık veresiye yaz-dırılan ilk üç ürün ise ekmek, yumurta ve sigara oldu.

İstanbul Planlama Ajansı bünyesindeki İstanbul İstatistik Ofisi, bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle bakkallarla görüşerek, ‘İstanbul Bakkalları ve Veresiye Alışveriş Pratikleri Araştırması'nı hazırladı. Araştırmada şu ilginç sonuçlara ulaşıldı:

BORÇLAR KABARDI

✔ Zincir market şube sayılarındaki yüzde 100'ün üzerindeki artışla beraber bakkallar ekonomik zorluk yaşıyor. Son 10 yıla bakkal sayısı yüzde 30'un üzerinde azaldı. İstanbul'da 20 bin civarında bakkal var.

✔ Bakkalların yüzde 71'i veresiye defteri tutuyor.

✔ Pandemiden önce bir bakkaldan aylık ortalama 24 kişi veresiye alışveriş yaparken, pandemiden sonra bu sayı yüzde 32.2 artarak, 31'e yükseldi.

✔ Pandemiden önce veresiye defterindeki toplam borç ortalama 12.733 TL iken, pandemiden sonra bu rakam yüzde 54.8 artışla 19.717 TL'ye çıktı.

✔ En sık veresiye yazdırılan ilk üç ürün listesinde ekmek ilk sırada yer alıyor. Ekmeği yumurta ve sigara takip ediyor. Ardından peynir, yağ, çay, bakliyat, süt, şeker ve yoğurt geliyor.

SATIŞLARI YÜZDE 85.8 AZALDI

✔ Bakkalların yüzde 85.8'i pandemi öncesine göre satışlarının azaldığını söyledi.

✔ Bakkalların yüzde 80.8'i koronavirüsten ötürü ekonomik sıkıntı yaşadığını ifade ederken, yüzde 74.3'ü kira, enerji ve işçi gibi giderlerden, yüzde 73.8'i genel ekonomik koşullardan, yüzde 67.1'i ödeme alamamaktan ve veresiye talep-lerinin artmasından dolayı zor günlerden geçtiğini vurguladı.

Bakkalları online alışveriş ve zincir marketler bitirdi

Bakkalların yüzde 84.4'ü online alışveriş sitelerinden ötürü darboğaza girdiğini söylüyor.

Bakkallara yaşadıkları olası zorluklar sorulduğunda, yüzde 92.7 ile zincir market şube sayılarının artmasını gösterdiler.

Ürün fiyatlarının artması, yüzde 91.3'le ikinci sırada yer aldı. Veresiye satanların yüzde 94'ü, satmayanların ise yüzde 86'sı fiyat artışlarından olumsuz etkilendiklerini dile getirdiler.