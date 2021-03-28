Salgında 1 milyon ev işçisi işsiz kaldı

Geçimlerini evlere gündelik temizliğe giderek, yaşlı, hasta ve çocuk bakarak sağlamaya çalışan yaklaşık 1 milyon ev işçisi kadından tamamına yakınının pandemi yüzünden işsiz kaldığı bildirildi. Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Başkanı Gülhan Benli, normal dönemde ayda ortalama 2 bin 500 lira kazanan ev işçilerinin salgın gerekçesiyle evlere alınmayarak açlığa terk edildiğini, bu zor dönemde sosyal devleti de yanlarında göremediklerini söyledi.

Hükümetin pandemi desteklerinden yararlanacaklar kapsamına almayarak adeta görmezden geldiği ev işçilerinin içler acısı durumu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın TBMM'ye verdiği araştırma önergesi ve Çalışma ve Aile Bakanlığı'na gönderdiği soru önergesiyle ortaya çıktı. Demirtaş, tamamına yakını kayıtsız çalışan bu işçilerin çalışamadıkları için açlıkla karşı karşıya kaldığını, buna rağmen pandemi desteklerinden yararlandırılmadığını bildirdi.

DESTEK ALAMADILAR

Önergesinde, iş güvenliğinden yoksun, düşük ücret ve çok kötü koşullarda çalışan bu işçilerin salgınla birlikte işlerini kaybettiklerini, virüs getirecekleri endişesiyle 1 yıldır evlere kabul edilmediklerini belirten Demirtaş, hükümetin de kayıt dışı çalışıyor olmalarını gerekçe göstererek kısa çalışma ya da nakit ücret desteği gibi pandemi desteklerden mahrum bıraktığını bildirdi. Demirtaş, Çalışma Bakanlığı'na verdiği soru önergesinde de, ev hizmetlerinde çalışanlara pandemide ne kadar yardım yapıldığı bilgisinin açıklanmasını istedi.

1.431 TL ÖDENMELİ

Ünal Demirtaş, ev işçilerinin kayıt dışı çalışmalarının kendilerinin değil sosyal devletin suçu olduğunu, bu nedenle pandemi öncesinde ev temizliği, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı yaparken pandemide işini kaybeden her bir ev işçisine en az bin 431 lira acil nakit ücret desteği verilmesi yönündeki önerisini hükümete iletti.

AÇLIĞA TERK EDİLDİK DEVLETİMİZ NEREDE?

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Başkanı Gülhan Benli, pandeminin başladığı günden bu yana geçen son 1 yılda adeta açlığa mahkum edildiklerini, icralarla boğuştuklarını, buna rağmen sosyal devleti hiçbir zaman yanlarında göremediklerini söyledi. Ev işlerinde çalışan kadınların eşlerinin de genel olarak kayıt dışı olarak inşaat ve benzeri işlerde çalıştıkları için ailecek nakit ücret desteği ya da kısa çalışma desteklerinden yararlanamadıklarını belirten Benli, “Bizler ailecek yokluğun içine sürüklenmiş milyonlarız. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldik. Çocuğunun sütünü, bezini alamayan birçok üyemiz intiharın eşiğine geldi” dedi.