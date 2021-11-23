Samsun’da ekmeğe gizli zam: Fiyat aynı ama gramaj düştü

Samsun’da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Fırıncılar Odası arasında yapılan toplantıda, doların yükselmesi, hammadde ve maliyetlerin artması sonucu ekmeğe gizli zam yapıldı. Gramajı düşürülen ekmek aynı fiyata satılacağı belirtildi.

İsmail AKDUMAN

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Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ile Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit arasında yapılan toplantı sonrasında ekmeğe zam çıktı. Kentte 2 liraya satılan 230 gram olan ekmek, 200 grama düşürülerek fiyatı sabit tutuldu.

“UN ALIP EKMEK YAPAMAYACAK DURUMDAYIZ”

Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, un tedarik sıkıntısı çektiklerini ve maliyetlerin çok fazla arttığını söyleyerek, “Bu bizi çok zor ve çaresiz duruma düşürdü. 4 ay önce 230 gram ekmeği 2 TL yaptık. Ama şu anda un alıp ekmek yapamayacak dereceye geldik. Böyle giderse bakkallara ekmek götüremeyeceğiz. Mayanın kolisini 90 liradan alıyorduk bugün 150 liraya alıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. 4 aylık süreçte hammadde artışı yüzde 120. Yediğimiz ekmeğin buğdayı yüzde 80'i ithal. Fırıncımız ekmek üretiyor ama evine ekmek götüremeyecek duruma geldi” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Şube Başkanı Güler de, “Un çuvalı 100 liralardan 300 liraya yükseldi. Un fiyatları arttıkça fırıncının maliyeti artıyor. Un maliyetleri arttıkça biz de ekmeğe zam yapmak zorunda kalıyoruz. Un fiyatlarını indirin biz de ekmek fiyatlarını düşürelim” diye konuştu.

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