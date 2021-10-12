Sanayi üretimi ağustosta yıllık yüzde 13,8 arttı

Sanayi üretimi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8, bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 oranında arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9,4 arttı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,4

Sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya göre ise yüzde 5,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.



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