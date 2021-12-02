Sanayici de isyan etti: İnsanlar geçinemez duruma geldi!

Ekonomideki kötü gidiş Denizlili sanayicileri de isyan ettirdi. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci vatandaşın ekonomiye güveninin iyice azaldığını söyleyerek “Çünkü geçinemez duruma geldiler” dedi. Keçeci, "Asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlarımız için üzülüyorum" diye konuştu.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) bu ayki meclis toplantısında ülkenin ekonomi gündeminden sanayicinin kendi sorunlarına sıra gelmedi.

DSO Başkanı Müjdat Keçeci, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayına ilişkin güven endeksi verilerini paylaşarak, “TÜİK verilerinde de görüldüğü gibi vatandaşın güveni iyice azaldı. Çünkü insanlar geçinemez duruma geldi. Temel gıda ürünlerinin fiyatları bile o kadar artış gösterdi ki insanlar nasıl geçimini sağlıyor diye her gün düşünüyorum” dedi.

‘GEÇİM HER GÜN ZORLAŞIYOR’

İnsanların geçinemez duruma geldiklerini ifade eden Keçeci, “Asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlarımız için üzülüyorum. Her geçen gün geçim zorlaşıyor, hatta geçinemez hale geldi insanlar” dedi.

2022 asgari ücreti için görüşmelerin sürdüğünü anımsatan Keçeci, şöyle devam etti:

“Asıl önemli olan asgari ücretin yüksek olması değil, vatandaşın yaşamını sürdürebileceği refah bir ortam olması için ekonomide istikrardır. Her gün kur dalgalanmalarının yaşandığı ülkemizde maalesef ki bu mümkün olamıyor.

Sanayiye baktığımızda da durum farklı değil, en küçüğünden en büyüğüne neredeyse tüm işletmeler zorluk yaşıyor. Her yıl söylediğim gibi yine söyleyeceğim. Asgari ücretten alınan vergiler konusunda sanayici desteklenmeli. Vergilerle birlikte işçilerimizin maliyetleri ciddi anlamda artıyor. Asgari ücretteki vergiler konusunda sanayici desteklenmeli ki biz de çalışanımızı destekleyebilelim.”

İlginizi Çekebilir Süt üreticisi çileden çıktı: Sevincimiz üç gün sürdü

İlginizi Çekebilir Lütfi Elvan gitti, Nureddin Nebati geldi

İlginizi Çekebilir Lütfi Elvan'ın istifası dış basında: Ekonomik ortodoksinin son kalan sesiydi