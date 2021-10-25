‘Saraya yakın birileri vurgun yapıyor’

Merkez Bankası'nın faiz kararından birilerinin kâr ettiğini belirten CHP'li Gürsel Tekin, “TCMB’nin faiz indirimi kararından önce kimler dolar toplamış bunların tespit edilmesi lazım. Bu sır perdesini de ileride açığa çıkaracağız” dedi.

Başak KAYA

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararından önce kimler dolar toplamış bunların tespit edilmesi lazım. Bu kararın alınacağını önceden bilen bu yolla usulsüz işlem yapanlar var mı, yok mu hepimiz merak ediyoruz. Çok rahatsız edici bir tablo var. Bir gün önce piyasadan 100 bin doların üstünde para toplayan varsa bu işlemi ortaya çıkartırsın. Saraya yakın birileri çok ciddi bir vurgun yapıyor. Bu sır perdesini de ileride açığa çıkartacağız” dedi.

YÜKSELECEĞİ BİLİNİYORDU

SÖZCÜ'ye TCMB'nin faiz indirimi kararının ardından yükselen döviz kurundan kimlerin kâr ettiği konusunu değerlendiren Tekin, “Ne yazık ki TCMB Başkanı, Erdoğan'ın emirlerine boyun eğdi, talimatla iş yaptı ve sonuçta da karşımıza ağır bir fatura çıktı. Burada sorgulanması gereken şeyler de var. Faiz indirimi kararından önce kimler dolar toplamış bunların tespit edilmesi lazım. Bu kararın alınacağını önceden bilen bu yolla usulsüz işlem yapanlar var mı, yok mu hepimiz merak ediyoruz” dedi.

ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Faiz indirimi kararı ile birlikte doların yükseleceğinin bilindiğini belirten Tekin, “Merkez Bankası diyor ki ben enflasyonun altında faiz veriyorum. Yani paran TL'de kalırsa pul olacak. O zaman millet gidecek döviz alacak. Oraya işaret ediyor. Piyasa da Merkez Bankası'nı takip ediyor. Demek ki bir gün önceden dolar toplayanlar varsa bu işten voliyi vuracaklarını biliyor. Bunları tespit etmek kolay. İncelemesini yaparsın. Bir gün önce piyasadan 100 bin doların üstünde para toplayan varsa bu işlemi ortaya çıkartırsın. Saraya yakın birileri çok ciddi bir vurgun yapıyor. Bu sır perdesini de ileride açığa çıkaracağız” dedi.

Milyonlar yatağa aç giriyor

CHP'li Gürsel Tekin, “Türkiye'nin 446 milyar dolar dış borcu var. Dolar, her 1 kuruş arttığında 4 milyar 460 milyon lira borcumuz artıyor. Dünden bugüne 178 milyar 400 milyon lira borcumuz artmış durumda. Kim ödeyecek bu borcu? Tayyip Erdoğan cebinden mi ödeyecek? Merkez Bankası Başkanı mı ödeyecek? Hayır. 83 milyon hepimiz ödeyeceğiz. Sonuçta Türkiye fakirleşiyor, halkımız yoksullaşıyor” dedi. Türkiye'nin halinin saraydan görünmediğini dile getiren Tekin, “Onların keyfi yerinde. 3 maaş 5 maaş alıyorlar. Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlar gece yatağa aç giriyor” dedi.