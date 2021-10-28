Haberler - Ekonomi

Sardalya ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, konserve imalatında kullanılmak üzere sardalya balığı ithalatından gümrük vergisi alınmayacak. İki gün önce yayımlanan başka bir Resmi Gazete kararıyla, aspir, ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında da gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlanmıştı.

Yayınlanma: 08:06 - 28 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sardalya ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Konserve imalatında kullanılmak üzere sardalya balığı ithalatından gümrük vergisi alınmayacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre bu amaçla ithal edilen Avrupa sardalya balığı türü ithalatına ek mali yükümlülük de uygulanmayacak.

AYÇİÇEK VE HAM YAĞDA DA SIFIRLANMIŞTI

Öte yandan, iki gün önce (26 Ekim tarihli) Resmi Gazete’de yayımlanan başka bir kararla, aspir, ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlanmıştı.

Aspirde uygulanan gümrük vergisi yüzde 1.5-23.4 aralığında iken ham yağda yüzde sıfır ve 22.5 aralığında, ayçiçek tohumu yağı ithalatında ise sıfır ve yüzde 10 olarak uygulanıyordu. (REUTERS)

Aspir, ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı İlginizi Çekebilir Aspir, ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı Çiftçiden esirgenen alım fiyatı ithalata mecbur bıraktı İlginizi Çekebilir Çiftçiden esirgenen alım fiyatı ithalata mecbur bıraktı
Avrupa Cumhurbaşkanı Ekonomi Reuters sardalya