Satılamayan kasalarca yeşillik çöpe döküldü, üreticiler isyan etti

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde 17 günlük tam kapanmada yetiştirdikleri ürünleri satamayan ve çöpe dökmek zorunda kalan sebze ve meyve üreticilerini dinledi. Mihalgazi'nin Karaoğlan köyünde bir üretici halde satamadığı kasalarca rokayı çöpe dökerken, iki ilçedeki binlerce üreticinin satamadığı yeşillikler de tarlalarda kaldı, çöpe atıldı.

Milyonlarca lira zararı olduğunu ile getiren üreticilerin yaşadığı mağduriyeti dinleyen CHP'li Çakırözer, üreticilerin zararının karşılanması ve ürünlerini çöpe dökmek zorunda kalan çiftçiye maddi destek verilmesi çağrısında bulundu.

“GELİP HALİMİZİ SORAN YOK”

Mihalgazi'de 3 dönüm tarlasında maydanoz ve roka yetiştiren çiftçi Hüseyin Karabaş, zararını şu sözlerle aktardı:

“Gerçekten zor durumdayız. 17 günlük kapanma sürecinde maydanozu satamadık. Kestik çöpe attık. Rokamı satamadım. Haller kapalı, alan satan yok. Sadece 3 dönümlük seramda bu kapanmada 25 bin lira zararım var. Herkes bizim gibi. Bu vadide on binlerce dönüm bahçe, tarla var. Hiç kimseden destek, halimizi soran yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çürümeyen ürünlerimizi satabilirsek bağ-kurumuzu ödeyeceğiz. Ama hiç kimse gelip halimizi sormuyor” dedi.

“MİLYONLARCA LİRA ZARARIMIZ VAR”

Sarıcakaya'da çiftçilik yapan Emrah Öz ise, tam kapanmanın açıklandığı gün 300 kasa yeşilliğinin çöpe gittiğini söyledi. Öz, “Kapanma olduğu gün gönderdiğim 300 kasa roka çöpe gitti. Benim gönderdiğim TIR’da 5 bin kasa var. Hepsi çöpe gitti. Hallerde kabzımallar ile konuştum. Diğer illerden gelen domates, salatalığı çöpe atıyoruz dedi. Rokalar elimizde kaldı. Sadece bizim burada 10-15 kişi yeşillikleri tarladan sökmeden yeniden çapaladı. Çöpe gideceğine lastiğin, kasanın, kağıdın maliyetini kurtaralım dedik. Hiçbir destek yok. Pazarları bir gün açtılar ama bir günde bütün malların satılacağı yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Milli piyango bileti gibi. Satarsa satılacak, satılamazsa çöpe. Milyonlarca, eski parayla trilyonlarca lira zarar var” diye konuştu.

“GELİRİMİZ ÇÖPE GİTTİ”

Çiftçi Gülcan Öz ise, “Bize önceden bildirilseydi keşke. Malımızı ona göre yapardık. Daha az yapardık, belki satılma umudumuz olurdu. Bu süreçte çok zararımız oldu. Gelirimiz sadece çiftçilik. Bundan da gelmezse hiçbir gelirimiz yok şu anda. Satamadıklarımızı çöpe gideceğine tarlada gübre olsun diye çapaladık” dedi.

CHP’Lİ ÇAKIRÖZER: ZARARLAR KARŞILANMALI, MADDİ DESTEK VERİLMELİ

Seralarda çiftçileri dinleyen CHP'li Çakırözer, “Mihalgazi, Sarıcakaya bölgemiz Eskişehir'de seracılığın en fazla yapıldığı, İç Anadolu'nun Antalya'sı olarak bilinen bölge. 17 günlük tam kapanma sera üreticilerimizi olumsuz etkiledi. Haller kapalı, pazarlar açılmadığı için ürünler elde kaldı. Çöpe döküldü. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kapanmadan olumsuz etkilenen tüm çiftçilerimizin zararları karşılanmalıdır. Üreticilerimize maddi destek sağlanmalıdır” çağrısında bulundu.

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