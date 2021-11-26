Satışları durdurmuştu: Apple ürünlerine zam geldi

Kurdaki sert dalgalanmalar nedeniyle fiyatlandırma yapamadığı için çevrimiçi satışlarını durduran Apple Türkiye'den dolar zammı geldi. Bazı ürünlerin fiyatı 4 bin TL birden arttı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hafta başında döviz kurundaki rekor artışlar sonrası çevrimiçi satışlarını durduran Apple, ürünlerini zamlı bir şekilde yeniden satışa çıkardı.

Buna göre, Apple ürünlerine yüzde 20-25 aralığında zam geldi. Bazı ürünlerde bu oran yüzde 37’ye kadar çıkıyor.

Satışların durdurulduğu hafta ortasında 16 bin TL olan iPhone 13 Pro, 20 bin liraya çıktı. Birkaç gün önce 8 bin TL’den satılan iPhone 11 fiyatı ise 11 bin TL’ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli olan 13 Pro Max ise 29 bin TL’ye ulaştı.

Dizüstü bilgisayar modellerine gelince, Macbook Air modellerinin başlangıç fiyatının 13 bin 500 TL’ye dayanması dikkat çekti. Macbook Pro’nun 13 inç modelinin fiyatı 17 bin 500 TL’den başlarken 16 inç modelleri ise neredeyse 50 bin TL’ye yükseldi.

FİYATLAMA SORUNU ELEKTRONİĞİ VURMUŞTU

Türk Lirası’ndaki sert değer kaybı elektronik piyasasını etkilemiş; Apple Türkiye, kurdaki sert dalgalanmalar nedeniyle fiyatlandırma yapamadığı için çevrimiçi satışlarını durdurmuştu.

Reuters'ın hesaplarına göre, telefon ve bilgisayarların yerel fiyatları liradaki ani değer kaybının ardından vergiler düşüldüğünde ABD fiyatlarının yüzde 10 altında kalmıştı.

Konu ile ilgili bilgi veren İstanbul'daki bir Apple mağazasında görev yapan satış temsilcisi, şöyle demişti:

“İnsanların elektroniği tüketim ürünü kadar bir yatırım olarak düşündüklerini söyledi. Satış elemanı, “İnsanlar elektronik ürünleri değer deposu olarak görüyor. Bir yıl sonra, ödediklerinden daha fazlaya satabileceklerini biliyorlar.”

İlginizi Çekebilir Apple Türkiye satışlarını durdurdu

İlginizi Çekebilir Piyasadaki çalkantı elektroniği vurdu: Fiyatlandırma yapılamıyor

İlginizi Çekebilir İtalya'dan Apple ve Amazon'a 225 milyon dolarlık ceza