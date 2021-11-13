Satma hastalığından kurtulmamız lazım

Türkiye’nin yeni unicorn girişimi 'Getir' ABD’de büyümeye hazırlanırken, şirketin kurucusundan “Satmayıp büyüteceğiz” mesajı geldi.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi dönemindeki çalışmaları ile öne çıkan ve aldığı yatırımlarla Türkiye'nin yeni unicorn girişimi olan hızlı teslimat şirketi Getir yurtdışı büyümesine ABD'de devam etmeye hazırlanırken, şirketin kurucusundan “Satmayıp büyüteceğiz” mesajı geldi. Bu yıl çıktığı üç yatırım turunda toplam 1.1 milyar dolar tutarında yatırım alarak 7.7 milyar dolarlık değere ulaşan şirketin kurucu ortağı Nazım Salur, ABD pazarında büyümek için yeterli bütçelerinin olduğunu ancak gerekmesi halinde bir yatırım turuna çıkabileceklerini açıkladı.

“Satmayı değil büyütmeyi düşündük”

Türkiye'nin dijital ve teknoloji alanındaki buzkıran şirketi olmayı hedeflediklerini vurgulayan Salur, daha da büyümeyi hedeflediklerini aktararak, “Bir başarı hikayesi yazarken bunun Türk ekosistemine dönecek şekilde yazılması da önemli. Biz şirketimizi satmayı değil, büyütmeyi düşünerek işe başladık. Türkiye'de bizden önceki başarı hikayeleri maalesef çok erken aşamada yabancılara satıldı. Yabancı şirketlerin satın almasına karşı değiliz ama bizim gibi birkaç deli çıkmazsa 10 yıl sonra e-ticaret sektöründeki en büyük 10-15 firmanın tamamı yabancıların elinde olabilir. Bu satma hastalığından kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

ABD'de Şikago operasyonunun hemen ardından New York ve Boston'da da hizmet vermeye başlayacaklarını söyleyen Salur, “Amacımız ABD'de çok daha fazla şehirde hizmet vermek. ABD'de nüfusu 100 binin üzerinde 300 tane şehir var” dedi.

HALKA ARZ İÇİN ABD VE AVRUPA'YI DÜŞÜNÜYOR

Şirket bu yılki yatırım turlarının ardından yurtdışı büyümesine İngiltere'den başlarken, İtalya, Fransa ve Portekiz'in de yer aldığı 9 farklı ülkede faaliyetlerine sürdürüyor. Toplantıda soruları da yanıtlayan Nazım Salur, halka arz için Türkiye yerine vakti geldiğinde ABD ve Avrupa'da bir operasyon düşündüklerini açıkladı. e-ticaret sitesi N11'de hisse alımı için Rekabet Kurumu'nun onayını beklediklerini de söyleyen Salur, “İyi bir iş bizim için. N11'in gidişatına destek vereceğiz. Neden N11? Bizim iş çizgimiz şu: Sizin gidip aldığınız malları size hızlı getirme işindeyiz. Biz market ürünleri ile başladık ama e-ticaretin de hızlanması lazım. Orada bizim önemli bir e-ticaret oyuncusuyla güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.