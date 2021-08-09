Sefalette en yüksek noktaya çıktık

Ekonomik belirsizliklerin yanı sıra artan işsizlik ve enflasyonla birlikte Türkiye sefalet endeksinde üst sıralara tırmanıyor. Endekste alınan 32.2 oranı ile son yılların en yüksek noktasına ulaşıldı.

BAŞAK KAYA

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Ortalama bir vatandaşın ekonomik durumunu göstermek amacıyla hesaplanan sefalet endeksinde Türkiye yükselişe geçti. CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı raporda, sefalet endeksinde 32.2 ile son yılların en yüksek noktasına ulaşıldığına işaret edildi. Raporda bu oranın önümüzdeki süreçte daha da tırmanacağına dikkat çekildi. Raporda şu belirlemelere şer verildi:

– İşsizlik ve enflasyon (%13.2 + %18.95) oranlarının toplamından oluşan sefalet endeksinde 32.2 ile son yılların en yüksek noktasına ulaşıldı. Sefalet endeksi bir önceki ay 30.73 olarak hesaplanmıştı.

– Enflasyon diğer bir ifadeyle de hayat pahalılığı yaz aylarında olmamıza rağmen kontrolsüz bir şekilde artmaya devam ediyor. Tek görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası ile iktidar ise seyrediyor.

27 AYIN ZİRVESİ

– Enflasyon bu yıl temmuz ayında yüzde 1.8'e kadar yükseldi. Bu son 20 yılın en yüksek temmuz ayı tüketici fiyatları artış oranı. Yıllık enflasyon ise yüzde 18.95'a kadar çıktı. Bu oran son 27 ayın en yüksek yıllık enflasyonudur.

– TÜİK'in gerçeği yansıttığı konusunda büyük kuşkular yaratan Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre mayısta bir önceki aya göre 15 ve yukarı yaştaki nüfus 84 bin kişi artarken istihdam 216 bin kişi, işsizler ise 265 bin kişi azaldı. İş gücü de bir önceki aya göre 481 bin kişi azaldı. Hem işini kaybeden 216 bin kişi, hem bir önceki ay iş arayan 265 bin kişi hem de artan 84 bin kişi iş aramak yerine işgücü dışına çıktılar.

GERÇEK İŞSİZLİK YÜKSEK

– Resmi işsizlik oranı azalırken, gerçek işsizlik oranı ise yüzde 27.4 düzeyinde kaldı. İstihdamda gibi gözüküp, kısa süre çalıştığı için daha uzun süre çalışabilmek için iş arayanlar, işsiz olduğu halde iş bulma umudu olmadığı için iş aramayan, ancak iş bulsa hemen çalışabilecek durumda olanlar da dahil edilerek TÜİK tarafından hesaplanan bu oranı göre Türkiye'deki gerçek işsiz sayısı 9.7 milyon kişiyi buluyor.

Pahalı gıda harcamaları yoksulun belini büküyor

CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı raporda, enflasyonla ilgili şu değerlendirmeler yer aldı:

– Yıllık fiyat artışı gıda harcamalarında yüzde 24.92'yi buldu. Gıda harcamaları yüzde 25.9'la tüketicilerin en fazla para ayırmak zorunda olduğu harcama grubunu oluşturuyor. Türkiye ortalamasını gösteren oran yoksullarda ise yüzde 35'lere kadar çıkıyor. Yıllık fiyat artışı tüketicilerin harcamalarında yüzde 15.49'la ikinci en yüksek ağırlığa sahip olan ulaştırmada ise yüzde 24.6'yı buldu.

– Üretici fiyatlarındaki yüzde 44.92'lik artış geride tüketici fiyatlarına, diğer bir ifadeyle halka yansımayı bekleyen büyük bir enflasyon stokunun beklediğine işaret ediyor. Tüketici fiyatlarına yansımayı bekleyen yüzde 27'lik bir üretici fiyat artışı bulunuyor.