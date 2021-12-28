SEKA satıldı, kağıda yüzde 462 zam geldi

Özelleştirilen SEKA’nın fabrikaları ve arazilerinin yerine AVM’ler yapıldı. Türkiye kağıtta dışa bağımlı oldu.

Deniz AYHAN

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Cumhuriyet tarihinin ilk sanayi kuruluşu SEKA'nın özelleştirilmesi, fabrika ve arsalarının satılıp yerlerine AVM'ler dikilmesi sonrası, kağıtta tamamen dışa bağımlı hale geldik. 9 SEKA fabrikası kapanınca ithal kağıda son 15 yılda yüzde 462, son bir yılda ise yüzde 120 zam geldi.

GAZETELER KAPANDI

800 yerel gazete kapandı. Şimdi de kitap sektörü krize girdi, yayınevleri kapanmaya başladı. Yılbaşından bu yana gazete kâğıdı fiyatlarına yüzde 60, matbaa giderlerine yüzde 40, kitap kağıdına yüzde 60, birinci hamur kâğıda da yüzde 120 zam geldi.CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve 20 milletvekili, kağıt sektöründeki sorunlar için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

YAYINCILAR KRİZDE

Yaşanan kur artışlarından dolayı yerel gazeteler başta olmak üzere basın yayın sektörünün büyük krize sürüklendiğini savunan Tutdere, bu krizin araştırılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesinin yayınevlerinin ve gazetelerin kapanmasının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kağıtta dışa bağımlılık katlanıyor

■ Abdurrahman Tutdere, kağıt krizinin sebebinin SEKA'nın özelleştirilmesine dayandığı belirtti. Sadece kültürel kâğıt grubunu oluşturan baskı yapılabilir nitelikteki yazı ve gazete kağıtları değil, hemen hemen tüm gruplarda kağıtta dışa bağımlı olunduğunu anlatan Tutdere, “Endüstriyel kağıt grubunu oluşturan temizlik kağıtları, dayanıklı ambalaj kâğıdı ve karton fiyatları yükseldi ve kriz derinleşti” dedi.