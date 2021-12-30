Şeker ihracatı kayda bağlandı

Şeker ihracı için gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekiyor.

Sozcu.com.tr

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Şeker, ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Şeker ihracı için gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekiyor.

Şeker ihracatını kayda mallar listesine ekleyen Ticaret Bakanlığı tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KOTAYLA SATILMAYA BAŞLAMIŞTI

Ham madde ve kur krizinin etkisiyle market raflarında geçici süre şeker bulunamamış, önce şeker sonra yağ başta olmak üzere pek çok ürünün satışına kota gelmişti.

Patlak veren şeker krizi ise, Türk Şeker'in şeker arzını kısmasıyla başlamıştı. Bu da, şeker piyasasında oluşan ikili fiyattan kaynaklanmıştı. Yani özel fabrikaların maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek şekere yüzde 40 zam yapmasına rağmen Türk Şeker'in zam yapmaması, Türk Şeker'in arzı kısmasına yol açmıştı.

Marketler de fabrikalardan yeterli miktarda şeker alamadıkları için raflarda geçici bir süre şeker bulunamadığını söylemişti.

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