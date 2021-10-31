Şekere büyük zam kapıda

Girdi maliyetlerinin her geçen gün artığını ve üretimin durma noktasına geldiğini belirten şeker fabrikaları, fabrika çıkışı 3.93 lira olan şeker fiyatının 5 liraya çıkartılmasını talep ettikleri ortaya çıktı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, önümüzdeki günlerde şekere yüzde 52’lik zammın kapıda olduğunu belirterek, bunda en önemli sebeplerden birisinin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi olduğunu dile getirdi.

İlker KILIÇASLAN

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Üretimde girdi maliyetlerinin tavan yapmasıyla birlikte gıda ve faturalara gelen zam furyası ve kurdaki artış, şeker için de bekletilen zammın kapıya dayanmasına neden oldu.

Artan girdi maliyetleri ve uzun süredir şekere zam yapılmaması sebebiyle kamu, özel ve kooperatif fabrikalarında 3.93 liraya satılan şekere önümüzdeki günlerde zam gelmesiyle birlikte fabrikası çıkmış fiyatının 5 lira olması bekleniyor.

ŞEKERE YÜZDE 52’LİK ZAM YOLDA

Şeker yapılacak zam beklentisiyle ilgili açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, zam talebinin özellikle özel şeker fabrikalarından geldiğini ve önümüzdeki günlerde şekere yüzde 52'lik zammın geleceğini dile getirdi.

Fabrikaların gerekçe olarak girdi maliyetlerindeki artışı gösterdiğini söyleyen CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

*Sofralarımızın artık vazgeçilmezi haline gelen şekere yüzde 52'lik geleceği basına yansıdı. Bu talep özel şeker fabrikalarından gelmekte. Şeker fabrikalarını bunu maliyetlerdeki artışlar olarak gerekçe göstermekteler.

*Şeker pancarına bu sene yüzde 25'lik bir fark geldi. Bunun yanında elektriğe, doğalgaza, ulaşıma ve işçiliğe gelen maliyet artışlarıyla şeker fabrikaları bu fiyatlarla şeker satamayacağını, artışın yüzde 52 olması gerektiğinden bahsediyorlar.

*Şu anda devlet fabrikalarında şekerin çuvalının çıkış fiyatı 210 lira civarında. Yani şekerin devlet fabrikalarında kilogram fiyatı neredeyse 4 lira civarında. Ortada böyle bir fiyat var. Ancak alışveriş yok.

*Yani kamu ayağı şeker fabrikalarından talepte bulunan toptancılar, üreticiler, fabrikalar ne yazık ki istedikleri tonajda şekeri alamamakta. Peki ne yapıyor bu insanlar. Bunlarda özelleştirilmiş olan şeker fabrikalarına gidiyorlar.

*O şeker fabrikalarındaki fiyatlarda 250-275 lira arasında değişmekte. Zaten özel şeker fabrikaları şuanda fiili olarak yüzde 15-20 arasında fiyatlarına yansıtmış durumdalar. Beklenti bunun daha da artacağı. Yani yüzde 52'lere kadar çıkacak olması.

“PARTİ OLARAK ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI ÇIKMIŞTIK”

Şeker yapılması beklenen zammın en önemli sebeplerinden birisinin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi olduğuna dikkat çeken CHP'li Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Burada sorgulamamız gereken hususlar var. Öncelikle maliyetlerdeki artışları sorgulamamız lazım. Şeker pancarı fiyatı yüzde 25 artırıldı. Bu fiyat bakıldığı zaman üreticinin arzu ettiği bir fiyat değildi. Üretici yüzde 30-35'lik bir artış istiyordu.

*Bunun yanında girdi maliyetleri son derece arttı. Elektriğe gelen zamlar ortada. Bu sene 3 defa zam geldi. Doğalgaza 8 defa zam gelmiş. Motorine 9, benzine 10 defa zam gelmiş durumda. Bu zamlarda maliyetleri ister istemez etkiliyor.

*Tartışmamız gereken konulardan bir tanesi de şeker fabrikalarının özelleştirilmesi. Anadolu da birçok bölgede şeker fabrikaları özelleştirilmişti. Biz CHP olarak bu özelleştirmeye karşı çıkmıştık. Şunu iddia etmiştik.

Bu özelleştirmede şeker pancarı üreticileri mağdur olacak, sonuçta tüketiciler mağdur olacak demiştik. Gelinen noktada bizi doğrular niteliktedir.

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