TBB’den sel bölgesindeki vatandaşların banka borçlarına erteleme tavsiyesi

Rize, Artvin ve Düzce’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketlerinin ardından Türkiye Bankalar Birliği, bankaların borçların ertelenmesi ve finansman olanakların sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.

Türkiye Bankalar Birliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda anlaşıldığını bildirdi.

‘MÜCBİR SEBEP’

Açıklamada şöyle denildi:

“Birliğimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Temmuz 2021 tarihli toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüştür. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz tarafından,

– felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına

– mücbir halin yaşandığı mahalde ikâmetgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Müşterilerimiz sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilirler.”

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