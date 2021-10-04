Sigara zammı ne kadar? Sigara fiyatları arttı…

Zam haberlerine bir yenisi daha eklendi ve bazı sigara fiyatlarına zam geldi. Sigara zammı sonrası bir grubun sattığı en ucuz sigara 15.50 olurken, en pahalı sigara ise 19.50 lira oldu. Fiyatlardaki ortalama artış 6,25 oldu.

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Sigara fiyatlarına bugün itibarıyla zam yapıldı. Bir tütün üreticisi grubuna ait sigaralarda paket başı 1 TL’lik zam yapıldı. Fiyatlardaki artış ortalama 6,25 oldu.

ENFLASYONU ETKİLEYECEK

Enflasyon tütün ürünlerinin ciddi bir ağırlığı olması nedeniyle yapılan zammın enflasyon verilerinde de artışa sebep olması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre yapılan zam, enflasyonda yüzde 0,30'luk artışa neden olacak.

SİGARA FİYATLARI ARTTI

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş’ın paylaştığı listeye göre 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Zam bir şirket tarafından yapılırken diğer üreticilerin de fiyat artışına gidip gitmeyeceği enflasyon açısından takip ediliyor. TÜİK verilerine göre, tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.88 olan alkollü içecekler ve tütün setinde bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın %4.57 ile büyük bölümü sigaraya ait. TÜİK verilerine göre, ortalama sigara fiyatı ise 15.63 TL.

Sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisini tüm sigaralara zam yapılıp yapmayacağı da şekillendirecek. Her yıl Ocak ve Haziran ayında olmak üzere genel olarak yılda iki kez yeniden değerleme oranında gerçekleşen sigara vergi artışlarının 2021 yılında yapılmamış aksine vergi indirimine gidilmişti. Bu şekilde fiyatı hükümet tarafından belirlenen/yönlendirilen ürünlerde 2021’de enflasyona katkı için vergi indirimleri ya da artış yapılmaması yöntemi kullanılıyor.