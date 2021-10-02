Şimdi de kahvaltı salonlarına fahiş fiyat denetimi

Ülke genelindeki hal ve marketlerden sonra bu kez de Van'daki kahvaltı salonlarına fahiş fiyat denetimine gidildi. Zabıtanın ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün yaptıkları ortak denetimlerde, bazı işletmelere cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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Gıda fiyatlarındaki zamların sorumlusu olarak görülen hal ve zincir marketlerin denetiminden sonra şimdi de Van’daki bir kahvaltı salonuna denetime gidildi.

Van Kahvaltısı ile ilgili gelen şikâyetler üzerine, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, ortak denetim yaptığı belirtildi. Kahvaltı sektöründe hizmet veren işletmelere yapılan denetimler ‘fahiş fiyat’ ve ‘hijyen’ üzerinde yoğunlaştı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kahvaltıcılar Sokağı başta olmak üzere kent genelindeki kahvaltı işletmelerini tek tek gezen ekipler, spekülatif fiyat uyguladığı ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını hedefleyen ve gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği belirtildi. (İHA)



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