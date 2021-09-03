Sinop’ta ev kiraları bir yılda yüzde 50 arttı: Vatandaş da dertli emlakçı da

Sinop'ta ev kiraları son bir yılda yüzde 50 arttı. Önceki yıl 3+1 kiralık ev fiyatı en yüksek 1000 TL olurken, durdurulan imar sonrası en düşük kiralık ev fiyatı 1500 TL'ye yükseldi.

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Sinop'ta bir süre önce durdurulan imar planı sonrası ev kiraları fırladı. Ev sahipleri yeni ev yapılmadığı için sirkülasyon olmadığından kiralara bir önceki yıla oranla yüzde 50 zam yaptı.

Önceki yıl 3+1 kiralık ev fiyatı en yüksek 1000 TL olurken, durdurulan imar sonrası en düşük kiralık ev fiyatı 1500 TL’ye yükseldi.

Kiraya çıkmak için ev arayan vatandaşlar kiraların yüksek olmasından ve evlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle ev bulamamaktan dertli. Emlakçılar ise yetkililerden yardım istiyor.

‘MÜŞTERİLERİMİZE KİRALIK EV BULAMIYORUZ’

Öte yandan eğitimde yüz yüze eğitim modeline geçilmesiyle kente gelen üniversite öğrencileri de kiralık eve olan talebi artırdı. Emlakçılar da öğrencilerden ve vatandaşlardan gelen kiralık ev taleplerine yetişemediklerini söyleyerek yetkililerden durdurulan imar planı konusunda yardım istedi.

Emlakçı Hikmet Ergül, “İmar planın durdurulması ve mahkemede olmasından dolayı tapu devri yapamıyoruz. Tapu devri de olmayınca iskan alamıyoruz. Haliyle iskan olmayınca da oturma izni verilmiyor” dedi.

“Sinop'ta imar durumlarından dolayı bir ev sıkıntısı var. İmar probleminden dolayı yeni dairelerin satışları yapılamıyor. Müşterilerimize kiralık ev bulmakta zorlanıyoruz” diyen Ergül, şöyle devam etti:

“Şu anda müteahhitlerle anlaşıp noterden sözleşmeli satışlar yapıyoruz. Ama haliyle o evlere iskan alınmadığı için oturma izni verilmiyor. O evlerimizi de doğal olarak kiraya veremiyoruz. İl dışından vatandaşlar yatırımlık daireler alıyor ama daireleri aktif edemiyoruz.” (İHA)



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