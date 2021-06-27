Şirketlerin yüzde 85’i esnek ofisleri tercih ediyor

Kolektif House tarafından yapılan ve katılımcıların yüzde 60'tan fazlasının orta ve üst düzey yöneticilerden oluştuğu ankete katılanların yüzde 77'si salgın sonrasında da hibrit çalışmaya devam edeceklerini bildiriyor.

MEMNUNİYET ÖN PLANDA

Firma sahipleri tarafında anket katılımcılarının yüzde 85'i esnek ofis alanlarını ya şu anda kullandığını ya da önümüzdeki zaman planlamaları içinde değerlendirdiğini belirtirken, yüzde 60'a yakını ise çalışan memnuniyeti için ofis alanı tasarımı ve çalışma alanı stratejilerinin öncelikleri olduğunu aktarıyor.

Önlemlere güvenmeyen çalışanlar oldukça fazla

Ankete katılanların yüzde 56'sı geleneksel sisteme göre daha esnek bir çalışma biçimi benimsediğini ifade ediyor. Ofise dönüş stratejilerinden emin olmayan ve alınan önlemlerin yeterli olmadığını düşünen kısmın yüzde 75'ten fazla olması ise şirketlerin çalışma alanı stratejileri konusunda gelişime açık olduğunu gösteriyor.