Sözcü yazarı Ege Cansen’e ödül
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) 2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Sözcü yazarı Ege Cansen, bu yıl ilk kez verilen Metin Türkyılmaz Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından verilen, “2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.
12’ncisi düzenlenen törende corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren EMD Onur Kurulu Üyesi Metin Türkyılmaz’ın adını yaşatmak için bu yıl ilk kez ‘Metin Türkyılmaz Özel Ödülü’ verildi. Ödüle Sözcü yazarı Ege Cansen layık görüldü.
ÖDÜLLER
2019-2020’nin “Altın Kalem” ödülünü kazananlar şöyle:
Gazete Haberi: Hürriyet gazetesinde yayımlanan “İkramiye Köstebeği” başlıklı haberiyle Neşe Karanfil.
Gazete Köşe Yazısı: “Birisi Şu 4 Milyon Artışı İzah Etsin” başlıklı köşe yazısıyla Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş.
Gazete Röportaj: “Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Dört İstanbul Lazım” başlıklı röportajıyla Ticaret gazetesinden Seda Gök.
Dergi Haberi: “Korona Revizyonu” başlıklı haberiyle Capital dergisinden Özlem Aydın Ayvacı.
Yerel Haber: “SİT Alanına İngiliz Villası” başlıklı haberiyle Demirören Haber Ajansından Mehmet Çınar.
Ajans Haberi: “Çalışma Hayatının Değişmeyen Gündemi Kıdem Tazminatı” başlıklı haberiyle Anadolu Ajansından Özcan Yıldırım.
Televizyon Ekonomi Haberi: “Rapor Çilesi” başlıklı yayınıyla Fox TV’den Beril Ötkan.
Televizyon Ekonomi Yayıncılığı: BloombergHT TV
Televizyon Ekonomi Programı: “Çarşı Pazar Ekonomi” programıyla NTV’den Berfu Güven.
Yeni Medya İnternet: “Emekliye Çalışana Haber Var” başlıklı yazısıyla Habertürk’ten Ahmet Kıvanç.
Metin Türkyılmaz Özel Ödülü: Sözcü gazetesinden Ege Cansen.
Özden Alpdağ Özel Ödülü: Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu ile “Ekonomi 7/24” programıyla TRT’den Gülçin Üstün Can.