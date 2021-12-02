SÖZCÜ yazdı, 100 bin liralık denize sıfır arsaların satışı durdu

Sakarya'da deniz kıyısında 100 bin liraya açık arttırma usulüyle satışa sunulacağı duyurulan 183 kamu arazisinin satışı durduruldu. Satışı SÖZCÜ duyurmuş büyük ilgi uyandırmıştı.

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Sakarya Kaynarca’da 100 bin liraya açık artırmayla satılacağı duyurulan Karadeniz’e sıfır arazilerin satışından vazgeçildi. 6-9 Aralık tarihleri arasında kamuya ait toplam 183 adet taşınmazın ihaleyle satılacağı duyurulmuştu.

İhale ilanına göre arsaların bir kısmı tek tek, bir kısmı ise toplu olarak müteahhitlere satılması planlanmıştı.

Dar bir çevre tarafından bilinen satış, SÖZCÜ’nün haberinden sonra geniş çevrelere ulaşmış arsalara yoğun ilgi yaşanmıştı.

Ancak, haberin ardından açık arttırma ile satışa sunulması beklenen taşınmazların Kaynarca Belediyesi Meclisi tarafından 26 Kasım tarihinde mevzi imar planlarının iptal edildiği bildirildi.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR SATILMAYACAK

Yaşanan gelişme üzerine Kaynarca Milli Emlak Şefliği, taşınmazların ikinci bir emre kadar satılmayacağını yazılı olarak açıkladı.

Sakarya Valiliğine dün gönderilen yazıda , “Söz konusu taşınmazlara ilişkin mevzi imar planının Kaynarca Belediye Meclisinin 26.11.2021 tarihli 69 sayılı kararıyla iptal edilmiş olması nedeniyle, söz konusu taşınmazların satış işlemlerinin ikinci bir emre kadar durdurulması uygun görülmüştür” denildi.

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