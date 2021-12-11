S&P de, Türkiye’nin görünümünü “negatif”e çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Görünümünü ise 'durağan'dan 'negatif'e indirdi. Geçtiğimiz hafta da bir diğer derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin görünümünü 'negatif'e çekmişti.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P), Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunu “B+” ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu “BB-” olarak teyit etti. Görünümünü ise ‘durağan’dan ‘negatif’e indirdi. Geçtiğimiz hafta da bir diğer derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin görünümünü ‘negatife’ çekmişti.

LİRAYA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

S&P, 2 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin döviz kurunu korumak için “ödünç alınmış” rezervleri kullanarak liraya olan güveni daha da zedeleme riskini taşıdığını ve son gelişmelerin mevcut ülke kredi notunu riske attığını belirtmişti. Reuters’ta yer alan açıklamada Derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin cari işlemler hesabının Ağustos 2018’den daha güçlü durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, hanehalkının tasarruflarını bankalarda tutmayı tercih etmesiyle ise Türk bankacılık sektörüne olan güvenin korunduğunun görüldüğü ifade edilmişti.

BÜYÜME DE REVİZE EDİLDİ

S&P, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 8,6’dan yüzde 9,8’e yükseltildiği bildirildi. Ülke ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 3,7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023’te yüzde 3,1 ve 2024’te yüzde 3 büyüyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

S&P’den yapılan açıklamada, kamu politikasının öngörülebilirliğinin, para politikasının ise etkinliğinin sürdürülebilir ve gelişmiş olduğunun gözlemlenmesi halinde görünümün “durağan”a revize edilebileceği aktarıldı. S&P açıklamasında, Türkiye ekonomisinin orta vadede yüzde 3’e yakın büyüyeceği görüşünün korunduğu ifade edildi.

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