S&P Türkiye’nin notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), dünkü değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi. Kuruluş, para politikasının öngörülemez durumda olduğuna dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunu ‘B+’, yerel para birimi cinsinden kredi notunu ‘BB-‘ ve görünümünü ‘durağan’ olarak teyit etti. Kredi notu ve görünümde bir değişiklik beklenmiyordu.

Açıklamada, Türkiye’nin bu yıl sağlanan destekler, ihracatta güçlü toparlanma ve iç aktivite ile yüzde 8,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Türkiye’nin ödemeler dengesi pozisyonunun zayıf, para politikasının ise öngörülemez olduğuna dikkat çeken S&P, “Enflasyon yıllık yaklaşık yüzde 20 ile derecelendirdiğimiz 137 ülke arasında 8. sırada bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bankacılık sisteminde risklerin artması durumunda notların düşürülebileceği uyarısı yaptı.

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