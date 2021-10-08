SPK’dan İBB’ye dış borç onayı

Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 353 milyon 570 bin dolarlık dış borçlanmasına onay verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 353 milyon 570 bin dolarlık yurtdışı tahvil ihracını onayladı.

İBB daha önce 5 yıl vadeli yüzde 6,6 faizle 580 milyon tutarında tahvil ihraç etmişti. Fitch, tahvili BB- olarak, Moody’s B2 olarak notlamıştı. İBB, ortak talep toplayıcılar olarak BNP Paribas, J.P. Morgan, Nomura ve Société Générale'i; lider yönetici olarak da ING Bank'ı yetkilendirmişti.

2020’deki tahvil ihracından sonra “Projelerimizi finanse etmek için farklı finansal araçları kullanmayı düşünüyoruz, bono ihracı yöntemiyle bazı ekstra çalışmalarımız olacak” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu bankalarındaki kredi limitleri kullandırılmadığından dolayı yurtdışından finansman bulmak zorunda kaldıklarını söylemişti.

İlginizi Çekebilir İBB 2 iskeleyi daha geri alıyor