Stajyer paralarını artık devlet ödeyecek

Meslek eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek; 3'üncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret de asgari ücretin 3'te 1'inden yarısına yükseltildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni mesleki eğitim modeliyle ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin 3’te 1’i kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek.

3’üncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin 3’te 1’inden asgari ücretin yarısına yükseltildi. Bu ücretin tamamı da devlet tarafından ödenecek. Ustalık yeterliliği kazanmış olanlar, mesleklerinde en az 10 yıl çalıştıklarını belgelemeleri durumunda bakanlık tarafından açılan iş pedagoji kursu sınavına doğrudan katılabilecek ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilebilecek.

‘İSTİHDAMI ARTIRACAK BİR ADIM”

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bu düzenlemeler, 13 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketinde istihdamı artıracak adımlar arasında yer alıyordu. Bu adımlar mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesini, bu süreçte işveren üzerindeki maddi yükün kaldırılmasını, gençler için mesleki eğitim merkezlerinin cazip hale getirilmesini kapsıyordu. Ekonomi Reform Paketindeki mesleki eğitimle ilgili bu adımlar yasalaşarak yürürlüğe girdi. İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır” dedi.

‘ÇOK ÖNEMLİ FIRSATLAR ORTAYA ÇIKMIŞ OLDU’

Bakan Özer, yeni dönemin başladığını vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da vurguladığı gibi mesleki eğitimde bu düzenleme ile artık yeni bir dönem başlıyor. Özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli fırsatlar ortaya çıkmış oldu. İş gücü piyasasında aranan elemanın bulunamaması diye bir mazeretin geçerliliği artık kalmadı. Bu düzenleme vesilesi ile eğitimin tüm alanlarında bizlere sürekli destek olan ve özellikle mesleki eğitimin çok daha güçlü hale gelmesi için desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanı’mıza şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanlığı ve milletvekillerimize, bu düzenleme nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

DHA

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