Sümer Holding ve Şeker Fabrikaları’na ait 9 taşınmaz daha satıldı

Sümer Holding ve Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait taşınmazlar özelleştirme kapsamında haraç mezat taşınmaya devam ediyor. Son olarak Hazine'ye ait olanlarla birlikte toplam 14 kamu malı daha satıldı.

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Anadolu’nun dört bir yanındaki ağırlıklı olarak Sümer Holding ve Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait arazi ve yapılardan oluşan 14 taşınmazı sattığını tebliğ etti.

Resmi Gazete’de detayları verilen taşınmazların listesi şöyle:

MUŞ – ŞEKER FABRİKASI

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Muş Bulanık’taki toplam 3 dönüm arazi ve üzerindeki taşınmazların 6 milyon 900 bin TL bedelle Kerem Dost’a satılmasına,

ZİLE – ŞEKER FABRİKASI

Tapuda Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Tokat Zile’deki toplam 8 dönüm arazi ve üzerindeki taşınmazların 7 milyon 70 bin TL’ye Ali Eryılmaz’a satılmasına,

ÇUKUROVA’DA 5 DÖNÜM

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’e ait Adana Çukurova’daki 5 dönümlük taşınmazın 3 milyon 750 bin TL’ye Sarılar Mimarlık’a satılmasına,

SÜMER – ÇAYCUMA

Sümer Holding adına kayıtlı Zonguldak Çaycuma’daki yaklaşık 3 dönümlük taşınmazın 3 milyon 486 bin TL’ye Kemalettin Kamit’e satılmasına,

ANKARA GÖLBAŞI’NDA HAZİNE ARAZİSİ

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara Gölbaşı’ndaki 1193 metrekarelik taşınmazın 3 milyon 50 bin TL’ye Eti Hotel ve Turizm’e satılmasına,

ANKARA GÖLBAŞI’NDA HAZİNE ARAZİSİ-2

Maliye Hazinesi’ne ait Ankara Gölbaşı’ndaki 1 dönüm taşınmazın 1 milyon 700 bin TL’ye Öztürk Turizm’e satılmasına,

SÜMER – REYHANLI

Sümer Holding adına kayıtlı Hatay Reyhanlı’daki 848 metrekare arazi ve üzerindeki yapının 1 milyon 680 bin TL’ye Derviş Mehmet Dörtbudak’a satılmasına,

ERZİNCAN – ŞEKER FABRİKASI

Şeker Fabrikaları adına kayıtlı Erzincan Üzümlü’deki 3 bin 265 metrekare arazinin 1 milyon 460 bin TL’ye Özgür Cantürk’e satılmasına,

SÜMER – ÇAYCUMA

Sümer Holding’e ait Zonguldak Çaycuma’daki 1209 metrekare taşınmazın 1 milyon 342 bin TL’ye Yaşar Yurtbay’a satılmasına,

SÜMER – GİRESUN

Sümer Holdinge’e ait Giresun Eynesil’deki 700 metrekarelik taşınmazın 920 bin TL’ye Aycı Promosyon’a satılmasına,

TERCAN – ŞEKER FABRİKASI

Şeker Fabrikaları’na ait Erzincan Tercan’daki 3 buçuk dönümlük taşınmaz ve üzerindekilerin 700 bin TL’ye Velioğulları İnşaat’a satılmasına,

SÜMER – TARSUS

Sümer Holding’e ait Mersin Tarsus’taki 755 metrekare taşınmazın bir bölümü 455 bin TL’ye İsmail Fidanoğlu’na,

HAZİNE – KÜTAHYA

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kütahya’daki 853 metrekare taşınmazın 261 bin TL’ye İlyas Doğan’a satılmasına,

HAZİNE- KÜTAHYA 2

Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Kütahya’daki 725 metrekare taşınmazın 150 bin TL’ye İsmet Güner’e satılmasına,

karar verilmiştir.

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