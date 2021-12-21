Süper güç olacaktık süper market olduk!

Veli Ağbaba, TL’deki tarihi değer kaybı yüzünden sınır komşularımızın ülkemizde ucuz alışveriş yapabilmesine yol açtığını söyledi. “Halk aç, turist mutlu, çok acı” dedi.

Başak KAYA

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Türk Lirası'ndaki değer kaybı, sınır komşularımıza yaradı. Bulgarlar Edirne'ye, Gürcüler Artvin ve Rize'ye, İran'lılar da Van'a gelip, mağazaları adeta talan ediyor. Hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın ulaşmakta zorlandığı mallar kapışılıyor.

VAKA SAYISI DA ARTTI

Gelen yabancı turistlerin pandemi kurallarına uymadığı da ortaya çıktı. Bakan Koca son günlerde özellikle Artvin, Edirne ve Rize'de vaka sayılarının arttığını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konuyla ilgili konuştu. İktidara tepki gösteren Ağbaba şunları söyledi: “Türk lirasındaki tarihi değer kaybı nedeniyle paramız pula döndü. Artık saat başı yoksullaşıyoruz. Güya süper güç olacaktık, süper market olduk. Edirne'de, Tekirdağ'da Bulgarca bilen elemanlar aranıyor. Tabelaların çoğu değişmiş, market rafları boşalmış. Osmanlı'da bizden kopan Bulgaristan, konut ve mülk alışverişiyle Edirne'yi satın alırsa şaşırmamak lazım.”

Ağbaba “Koskoca ülkeyi ‘Ne alırsan 1 milyona' çevirdiler” diyerek isyanını şöyle sürdürdü: “1 Bulgar Levası 10.30 TL oldu. Azeriler Iğdır'a alışverişe geliyor. Kendi yurttaşımız ay çiçek yağını bardakla satın alırken Azerbaycan vatandaşları 500 manata, 1000 manata bir arabayı dolduracak kadar eşya alıyor. 50 bin Euro bugün itibariyle 1 milyon Türk lirası. Aynı şekilde, Avrupa'da yaşayan biri 10 aylık maaşıyla Türkiye'de istediği şehirden ev alabiliyor. Kira artışları yüzünden vatandaş barınma sorunu yaşarken, yabancılar üçer beşer ev alıyor. TL'deki değer kaybı sadece milli paramızın finansal durumunu gösteren bir şey değil. İğneden ipliğe her şeyin dolarla alındığı bir yerde değer kaybı hayatın tümünü etkiliyor.”